Ingrediente inedite pentru deserturi

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În încercarea de a schimba rețetele tradiționale, astfel încât să conțină doar ingrediente sănătoase și mai ușoare, specialiștii click.ro ne recomandă alternative pe care te poți baza. Iar când este vorba despre deserturi, cine nu și-ar dori o variantă cât mai ușoară a unui preparat, dar la fel de gustoasă și cu un conținut caloric mult mai mic? Cine nu și-ar dori ca untul, zahărul rafinat, făina albă rafinată să poată fi înlocuite, fără să afecteze gustul per ansamblu al desertului? Iată câteva dintre cele mai potrivite alimente pe care te poți baza în prepararea deserturilor:Avocado, înlocuitor al untului. Budinca de ciocolată care are ca ingredient de bază avocado este un deliciu și nu te-ai fi gândit niciodată că poți să folosești acest fruct pentru desert. Avocado este înlocuitorul perfect al untului, datorită consistenței sale cremoase. Îl poți folosi ca să faci budincă, amestecându-l cu cacao pudră și miere de albine. De asemenea, folosește-l în rețetele tale pentru a înlocui untul sau măcar o parte din cantitatea de unt folosită. Merge de minune în rețetele de brioșe, fursecuri (cookies) și checuri.Semințele de in, substitute ale oului. Pentru fiecare ou pe care vrei să-l înlocuiești amestecă o lingură de semințe de in măcinate cu 3 linguri de apă și lasă-le câteva minute. Este liantul perfect pentru orice desert care necesită ouă, minunat mai ales pentru persoanele care trebuie să consume un număr limitat de ouă.Sosul de mere înlocuiește uleiul. Merge de minune pentru brioșe. Dacă rețeta cere o jumătate de cană cu ulei sau unt, înlocuiește o parte din aceste grăsimi cu o jumătate de cană cu sos de mere (poți să-l faci în casă, după ce lași merele la fiert în puțină apă, miere și scorțișoară, apoi le dai prin blender). De asemenea, dulceața merelor va face ca rețeta să necesite mai puțin zahăr.