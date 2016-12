Îngheţata, un desert sănătos

Înghețata, un desert sănătos

04 Iulie 2013

În principiu, înghețata este un desert foarte sănătos. Dacă este pe bază de lapte, reprezintă o sursă de calciu, vitamine și chiar proteine. Dacă e preparată cu fructe proaspete, ne aduce vitamina C și antioxidanți. Dacă are ciocolată nea-gră, ne aduce polifenolii foarte sănătoși din cacao. Dacă are fructe oleaginoase (nuci, migdale, fistic, alune) iarăși e sănătoasă, pentru că acestea sunt bogate în fibre, vitamina E și grăsimi Omega-3. Da, sigur, cantitățile sunt mici, deci s-ar putea spune că aportul este minimal. Dar vorbim aici de nutrienți utili în cantități infime (cu excepția calciului și a proteinelor), unde fiecare miligram contează. Iar problema se pune și altfel: un desert oricum ai să mănânci. De ce să nu fie unul mai sănătos?Dar problema caloriilor cum o rezolvi?În cazul înghețatei, foarte simplu. Există întotdeauna și variante light, făcute cu lapte degresat și fără adaos de substanțe dulci. Dacă problema se pune acut, poți opta pentru un sorbet, deci o înghețată așa cum mâncau cei din vechime, făcută din suc aromat de fructe și gheață. Sorbeturile au un conținut absolut nesemnificativ de calorii și sunt indicate atunci când ții o dietă cu cât mai puțin aport energetic.Înghețata preparată acasăDacă ești o inamică declarată a aditivilor alimentari, este bine să știi că poți prepara înghețata și acasă. Înghețata de casă îți va permite să controlezi în detaliu calitatea ingre-dientelor și să le eviți pe acelea pe care le regă-sim în înghețata industrială. Mai mult, poți folosi ingrediente bio (ouă, lapte, fructe), indicate mai ales când dorești să împarți înghețata cu cel mai mic membru al familiei!(sursa: www.slabsaugras.ro)