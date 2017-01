Infractorii cibernetici îşi perfecţionează tehnicile de atac

Infractorii cibernetici își perfecționează tehnicile de atac

Ştire online publicată Marţi, 08 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Experții Kaspersky Lab au redactat topurile celor mai răspândite amenințări informatice în luna februarie, atenționând asupra creșterii numărului de atacuri informatice de tip „drive-by”, informează Agora.ro. Acestea sunt deosebit de periculoase deoarece au loc fără știrea utilizatorului și pot fi inițiate de pe website-uri legitime, compromise de infractorii cibernetici. Vizitatorii acestor pagini sunt redirecționați către alte site-uri care conțin anumite tipuri de exploit-uri („script-uri de download”), adesea folosite pentru a descărca malware în computerele utilizatorilor. În luna februarie, majoritatea atacurilor de tip „drive-by” au folosit Cascading Style Sheets (CSS) pentru a stoca date pentru „script-uri de download”. Această metodă este nouă și îngreunează activitatea multor suite antivirus de a detecta script-urile periculoase, oferind infractorilor cibernetici posibilitatea de a descărca exploit-uri fără a fi identificate de suitele de securitate. Printre cele mai importante amenințări informatice răspândite pe Internet în luna februarie sunt cele care corespund paginilor web cu date CSS, infectate cu script-uri de download. Acestea se regăsesc în top pe locurile 1, 13 și 19 și au rolul de a descărca în computer două tipuri de exploit-uri – unul pentru vulnerabilitatea CVE-2010-1885 din Microsoft Windows Help and Support Center, care s-a clasat pe locul 4 în același top, și unul pentru vulnerabilitatea CVE-2010-0840 din Java Virtual Machine, prezent în top cu trei intrări (locurile 3, 7 și 9). Exploit-ul pentru breșa de securitate din Microsoft Windows Help and Support Center a fost identificat pe aproximativ 10.000 de computere unice în fiecare zi a lunii. Nici vulnerabilitățile din documentele PDF nu au fost ocolite de infractorii cibernetici, numărul total de computere pe care au fost descoperite programe periculoase care le exploatau a fost de peste 58.000. Un astfel de exploit PDF a intrat în top pe locul 8. Citește mai departe