Închirierile rezidenţiale înregistrează o creştere de 15% faţă de 2007

Închirierile rezidențiale înregistrează o creștere de 15% față de 2007

În vreme ce piața imobiliară stagnează sub influența crizei internaționale și al accesului din ce în ce mai greu la finanțare, închirierile pe segmentul rezidențial urmează un trend ascendent, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Coldwell Banker Affiliates of Romania. „Față de aceeași perioadă a anului trecut, remarcăm o creștere a numărului de chirii cu aproximativ 15% și o creștere cu 20% a procentului de închirieri din totalul tranzacțiilor noastre. Este drept, sezonalitatea face ca în fiecare an numărul închirierilor să crească în lunile septembrie și octombrie pe fondul începerii anului școlar și revenirii la muncă după perioada concediilor. Însă, în această toamnă foarte mulți clienți care doreau să cumpere o locuință, fie nemaiavând acces la credite, fie derutați de situația pieței au decis să opteze pentru închiriere, cel puțin pentru o perioadă”, afirmă directorul departamentului Rezidențial al Coldwell Banker Affiliates of Romania, Adrian Ghipău. Potrivit acestuia, situația pieței are la bază două tipuri de factori, cei generali în care sunt incluse criza internațională și efectele acesteia asupra pieței românești, accesul din ce în ce mai greu al dezvoltatorilor la finanțare, imposibilitatea cumpărătorilor de a obține credite sau scumpirea acestora și cei locali - euforia imobiliară în cazul proiectelor noi care nu a ținut cont de puterea de cumpărare, gradul de îndatorare a cumpărătorilor, cererea reală a clienților finali, corelarea tip de client/segment de piață.