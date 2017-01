Începe Festivalul Internaţional al Dunării

Începe Festivalul Internațional al Dunării

În preajma Zilei Marinei, în Tulcea se celebrează Festivalul Internațional al Dunării. Dacă anul trecut fluviul a fost sărbătorit în Germania, anul acesta Dunărea va fi celebrată în țară. Fluviul Dunărea este celebrat în fiecare an, în luna august, în perioada 12-15 august. Într-un an, Festivalul Internațional al Dunării are loc în Germania, într-un an în România. În 2009, festivalul are loc la Tulcea. Pe scena plutitoare Gilort vor urca artiști din țară, dar și din străinătate. De miercuri, 12 august, și până sâmbătă, 15 august, vor cânta Elena Gheorghe, Horia Brenciu & Orchestra, Ileana Ciuculete, Fly Project, Morandi, Zdop și Zdup, Cargo, ansamblul folcloric Novi Sad din Serbia, ansamblurile folclorice din Vukovar - Croația, din Silistra - Bulgaria. În prima zi a festivalului se va deschide Târgul de Meșteșugari, va avea loc un spec-tacol de magie și iluzionism, iar joi, 13 august, pe lângă con-certe, va avea loc o expoziție de mașini de epocă, pe faleză. Turiștii care vor participa la Festivalul Internațional al Dunării, vineri, 14 august, pot vizita expoziția de artă plastică „Tulcea Fest”, la Galeriile de Artă din oraș. Festivalul se va încheia sâmbătă, 15 august, cu un foc de artificii, care va începe la ora 23,00.