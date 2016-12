Încep concertele din cadrul Stufstock!

Stufstock își deschide porțile, în adevăratul sens al cuvântului, cu binecunoscutele recitaluri de pe cele două scene din Vama Veche, începând de vineri.Festivalul a debutat pe 21 august, cu proiecții de filme, piese de teatru și work-shop-uri de muzică și fotografie, și se închide duminică, pe 28 august, cu o petrecere de sfârșit și un concert, de la ora 21.00, asigurat de Romano ButiQ.Așa cum v-am obișnuit, vă prezentăm programul Stufstock pentru alte două zile, joi și vineri.Newcomers, pe scena micăStufstock susține, și anul acesta, trupele aflate la început de drum, prin proiectul Stufstock Newcomers. S-au înscris 32 de trupe, însă doar 12 s-au calificat pentru concursul de la Vama Veche, ce se desfășoară pe 25 și 26 august: Black Swan (Brașov), Chiroptera (Timișoara), Ender (București), Manfellow (București), Maya (Cluj-Napoca), Red Magnetic (București), Sketch (București), Skullp (Cluj-Napoca), Tagma (Sibiu), Vespera (Cluj-Napoca), Yelllow (București) și Zadar (Alba Iulia).Recitalurile acestora vor avea loc pe scena mică a festivalului. Câștigătorii primelor trei locuri (locul 1: producție album, locul 2: producție videoclip, locul 3: chit sală de repetiții) sunt luați în considerare pentru deschiderea concertelor de pe scena mare, de anul viitor.Nebunia începe abia vineriAdevăratele concerte așteptate de toți fanii Stufstock încep abia vineri, când, pe scena mare, urcă trupe cunoscute și îndrăgite de aceștia. Fiecare dintre ele are la dispoziție o oră să convingă publicul că merită să fie în Vamă nu doar în acest an, ci și la edițiile următoare ale festivalului.Startul se dă la ora 19.30, cu Up to Eleven, iar apoi, din 60 în 60 de minute, urcă Krepuskul, trupa constănțeană White Walls, Trooper, Altar, Travka și Negura Bunget, în această ordine.