În sfârşit, Nokia scoate telefon cu touch-screen

În sfârșit, Nokia scoate telefon cu touch-screen

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nokia, cel mai mare producător de telefoane mobile din lume, va prezenta săptămâna viitoare, la Londra, primul model de telefon cu touch-screen (ecran sensibil la atingere), în cadrul unui eveniment la care vor lua parte media și analiști, au declarat pentru Reuters surse din industrie. Producătorii mai mici de telefoane, precum LG Electronics, Apple și Samsung Electronics, au lansat numeroase modele populare de telefoane cu touch-screen, în ultimii doi ani. Sursele au spus că Nokia este gata să prezinte telefonul, numit codat „Tube”, pe 2 octombrie. Un purtător de cuvânt al companiei finlandeze a refuzat să comenteze. „Telefonul este foarte important. Am așteptat de un an și jumătate ca liderul de piață să lanseze un produs concurent cu iPhone. Există numeroase presiuni asupra Nokia”, a declarat un analist în cadrul Gartner, Carolina Milanesi. Nokia a anunțat în iulie că va lansa primul model de telefon cu touch-screen în acest an, și că îl va comercializa la un preț mai redus față de modelele concurente ce dispun de această tehnologie, pentru a intra pe o piață cu un volum mai mare. „Perspectiva de cerere din partea piețelor emergente precum India este bună pentru telefoanele touch-screen mai ieftine”, a declarat un analist din cadrul Pohjola Bank, Hannu Rauhala.