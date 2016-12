Imagini spectaculoase cu noul IPHONE 6

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A devenit oficial. Apple va lansa noul iPhone 6 pe 9 septembrie. Va fi cel mai spectaculos smartphone din istoria companiei. Optimiști, oficialii Apple se asteapta ca telefonul, mai mare si mai puternic, sa aiba impactul pe care l-a avut primul smartphone iPhone, care a schimbat din temelii piata telecomunicatiilor. Pana sa-l vedem oficial, pe internet continua sa apara imagini spion cu iPhone 6. Iar cele mai bune, cu carcasa telefonului, le puteti vedea in acest material, preluate de pe site-ul WeiFeng dinChina, un portal cu puternice conexiuni in randul furnizorilor Apple. Apple se asteapta la un succes urias cu noul smartphone iPhone 6, motiv pentru care a comandat furnizorilor intre 70 si 80 de milioane de unitati. Potrivit unei analize trimise investitorilor, analistii de la RBC estimeaza ca Apple va vinde, in prima saptamana, peste 10 milioane de terminale iPhone 6, relatează Gadgeterport.ro. “Foxconn si Pegatron afirma ca Apple le-a setat un plan de productie ce vizeaza 70-80 de milioane de iPhone 6 pe stoc, din ambele modele, de 4,7 respectiv 5,5 inchi”, a declarat analistul Amit Daryanani. Comenzile se anunta, astfel, cu 36% mai mari decat in cazul modelelor lansate anul trecut, iPhone 5s si iPhone 5c. Apple a vandut 9 milioane de telefoane din seria 5 in primul weekend de la lansarea oficiala, record ce urmeaza sa fie batut, cel mai probabil, de noua generatie iPhone 6. Cum arata telefonul si ce specificatii tehnice va avea vedeti in analiza si clipurile video de pe GadgetReport.ro