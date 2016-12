Iftar în mijlocul familiei UDTTMR Medgidia

Aproximativ 200 de persoane au participat, săptămâna trecută, la iftarul dat de filiala locală a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România. A fost prima zi de post din Luna Ramazan, iar potrivit tradiției, cina specifică din această zi are loc în mijlocul familiei. Președintele UDTTMR Medgidia, Erol Murad, a ținut să precizeze că nu a fost aleasă întâmplător această zi pentru organizarea iftarului la sediul comunității. „Se spune că primul iftar se servește în familie, iar noi suntem o mare familie, motiv pentru care am ținut să ne bucurăm de acest moment alături de cât mai mulți conaționali și nu numai”, a declarat pentru „Cuget Liber” liderul comunității tătare din Medgidia. De altfel, organizarea cinei tradiționale din Luna Ramazan a devenit o obișnuință pentru tătarii din Medgidia, aici, filiala locală cu sprijinul sponsorilor proveniți și ei din rândul comunității, organizând an de an astfel de mese. Anul acesta, printre oaspeții care au participat la iftarul de la Medgidia s-au aflat Consulul General al Turciei la Constanța, Fusün Aramaz, subprefectul județului Constanța, Aidun Curt - Mola, primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. După o zi de post, musulmanii și oaspeții lor au servit mâncăruri tradiționale - supă de linte, fasole cu carne și ardei umpluți. Ca de fiecare dată, și la această acțiune au fost prezenți de la cei mai tineri la cei mai în vârstă membri ai comunității, semn că transmiterea obiceiurilor de la o generație la alta este una dintre prioritățile filialei UDTTMR Medgidia. Luna Ramazan este o perioadă deosebit de importantă pentru musulmani, ei postind de la răsăritul soarelui până la apus. Este perioada în care se spune că porțile raiului se deschid, în timp ce ale iadului sunt închise, în cele 29 de zile geamiile fiind deschise noaptea, iar credincioșii mergând să se roage.