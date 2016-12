Idei pentru amenajarea unei cămări mici

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cămara este o încăpere foarte importantă dacă vrei ca proviziile pentru iarnă să se păstreze în condiții optime, iar familia să consume alimente naturale, fără conservanți, făcute în casă.Indiferent de spațiu, fie că e vorba de o cămară tradițională, sau de una mică de apartament, regulile de organizare sunt aproximativ aceleași: în general, acest spațiu trebuie să fie în imediata apropiere a bucătăriei; un perete să fie exterior, pentru a se putea instala un aparat de ventilație. Deși sunt mici, acestea fac față unei cămări care nu depășește 3 mp. Pentru spațiile mai mari sunt indicate ventilatoarele de capacitate mare. Acestea se fixează în peretele exterior al cămării sau în geam.Gură de aerisire. Dacă nu există niciun perete exterior, atunci e importantă crearea unei guri de aerisire sau a unui coș de aerisire; dacă există geam în cămară, acesta să fie mic și amplasat foarte sus, pentru a nu pătrunde foarte multă lumină; temperatura trebuie menținută între 4°C și maxim 10°C; pentru a reuși, nu amplasați aragazul sau caloriferul din bucătărie foarte aproape de cămară și evitați umiditatea. În caz contrar, produsele alimentare, fiind foarte sensibile, vor face să se dezvolte mucegaiul. De asemenea, conservele (murăturile, zacusca, dulceața etc.) expuse mult timp la luminaă fermenteazăMulte rafturi. Cămara trebuie prevăzută cu cât mai multe rafturi, cârlige de agățare și lădițe pentru zarzavat.Igienizarea. Cămara trebuie igienizată total o dată pe an, înainte de prepararea conservelor. De obicei, această igienizare se face în lunile august, septembrie. Prima măsură și cea mai importantă e zugrăvirea cu lavabil sau var, pentru a dezinfecta și a distruge microorganismele care s-au dezvoltat peste an. Rafturile și lădițele pentru zarzavat trebuie vopsite tot o dată pe an, chiar dacă sunt din metal sau lemn, pentru că, altfel, pot rugini sau putrezi. În cazul în care sunt din prefabricate, verifică dacă au prins umezeală, iar dacă arată bine, mai pot fi utilizate până când dau semne de umflare sau curbare exagerată. După vopsire, rafturile trebuie lăsate la uscat cel puțin o săptămână, pentru ca vopseaua să fi e perfect uscată, altfel riști să aibă un aspect vâscos, lipicios, prielnic adunării prafului. Și consolele pe care stau rafturile trebuie verificate și strânse, dacă este cazul. Pe ele se exercită o presiune foarte mare prin greutatea conservelor și poți risca să iasă din perete. În general, rafturile sunt învelite în hârtie, pentru că această protejează foarte bine lemnul și absoarbe umezeala. Hârtia trebuie schimbată periodic, atunci când sunt depuneri de praf sau pete. Pentru a îndepărta insectele, pune pe fiecare raft câte o crenguță sau un pliculeț de cimbru.