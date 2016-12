Idei pentru amenajarea balconului

25 Martie 2015

Chiar daca de obicei balconul nu este foarte spatios, tinand cont de cateva principii de amenajare poti crea un spatiu aerisit si plin de farmec, in care sa-ti faca placere sa petreci momente de tihna si relaxare.Gandeste-te la confortEste important ca balconul sa raspunda nevoilor tale: in primul rand, probabil ca ai nevoie de o masa si cateva scaune, daca vrei sa iei masa sau sa lucrezi in balcon. Poti adauga o gramada de elemente care sa transforme spatiul, de exemplu perne colorate sau un tip de mobila care sa sustina conceptul de amenajare ales.Incearca placari curajoaseDaca vrei sa creezi un spatiu special, incearca sa il gandesti de la zero: cum ar arata cu pardoseala placata cu ardezie neagra? Sau cu un intreg perete de terazzo? Sau cu un perete de mozaic de piatra naturala, care sa adauge o eleganta fina? Poti lucra chiar cu ardezie flexibila, un material extrem de usor si subtire.Adauga o mica gradina verticalaCateva ghivece de flori sau de plante aromatice pot schimba intreaga atmosfera din balcon. Daca spatiul nu iti permite, e recomandat sa desfasori aceasta gradina pe vertical, de exemplu o parte a peretelui pe care sa montezi ghivece de jos pana sus: vei avea si un aer fresh, dat de mica gradina, si nici nu vei aglomera balconul.Culorile puterniceAparent, cu cat mai mic spatiul, cu atat mai vii trebuie sa fie culorile: astfel, spatiul nu va fi tern ci plin de elemente care atrag atentia.LuminaAici ai mai multe variante interesante: fie alegi o instalatie de exterior, fie mici felinare care sa lumineze subtil balconul.(sursa:www.casesigradini.ro)