IBM înlesneşte pregătirea studenţilor pentru joburi în domeniul IT

IBM înlesnește pregătirea studenților pentru joburi în domeniul IT

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

IBM a anunțat recent că pune gratuit la dispoziția universităților materiale de studiu și diverse metode de dobândire a abilităților tehnice, potrivit agora.ro. Aceste noi resurse vor ajuta cadrele didactice să pregătească pentru următorul semestru cursuri de IT și afaceri, dezvoltând studenților abilități pentru joburi în domeniul IT cum ar fi dezvoltarea de software, managementul sistemelor la nivel de întreprindere și modelarea procesului de afaceri. Conform Departamentului Muncii al SUA, slujbele în domeniul științei, ingineriei și training-ului tehnic vor crește cu 51% până la sfârșitul anului viitor. Această creștere ar putea duce la apariția a încă 6 milioane de slujbe care necesită abilități atât în domeniul tehnic, cât și al afacerilor. IBM dorește să ajute cadrele didactice în pregătirea studenților pentru acest val de slujbe, împărtășindu-le din propriile resurse pentru a adresa această cerere. „Instituțiile educaționale sunt provocate astăzi să țină pasul cu natura dinamică, rapid-schimbătoare a muncii. Acest lucru are impact atât asupra abilității profesorilor de a planifica cursuri de tehnologie, cât și a abilității de a furniza studenților material de studiu actualizat”, a spus Kevin Faughnan, director al IBM Academic Initiative.