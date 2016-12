Iată cum şi-a „topit” Luana Ibacka grăsimile la malul mării

Iată cum și-a „topit” Luana Ibacka grăsimile la malul mării

- Am decis să acord mai mult din timpul meu, îmbunătățirii formei fizice. În România sunt mulți traineri de calitate, cu diverse programe și antrenamente interesante. Am ales-o pe Luminița Nicolescu, antrenor și manager al unui club de sport, intim și liniștit, pentru ca, în doar 10 zile, lucrând cu ea am reușit să îmi schimb întreaga atitudine față de mișcare și mâncare, cele două direcții răspunzătoare cu energia și forma fizică.- Am plecat la mare mai mult de 20 de femei, într-o tabără de antrenamente, unite de ambiție și dorința de a depăși obișnuințele proaste. Antrenamente sunt unice, pentru că ele corespund unui concept de mișcări din mai multe stiluri de sport, dans, yoga și tae bo, combinate cu energie și bună dispoziție. Toate te ajută să îți transformi corpul și starea de spirit, fără a simți greul eforturilor zilnice necesare schimbării.- În cantonamentul nostru, am reușit să spargem tiparele de lene și pofte, fiind solidare ca echipă, și foarte conștiente la nivel individual, că facem ceea ce trebuie. În fiecare zi, la aceeași oră, profa ne măsura talia și coapsele și pentru această măsurătoare, întreaga zi își păstra seriozitatea în raport cu antrenamentele. Eram în văzul tuturor la ora adevărului, deci nu lua nimeni în calcul mâncatul pe ascuns sau chiulul de la antrenamente. Luminița a scos untul din noi, dar și frumusețea, unicitatea fiecăreia, arătându-ne modalitatea în care e necesar să ne antrenăm pe termen lung. Asta ni s-a întâmplat nouă în cele 7 zile petrecute la malul mării, pe o plajă îndepărtată de cluburi și tentații. Am topit 8 centimetri din talie și 6 centimetri de pe coapse, reușind să îmi micșorez apetitul atât cât e necesar hrănirii, nu mâncatului. Mi-am făcut noi prietene, m-am deconectat de la ritmul și agitația urbanului, mi-am reconsiderat poziția față de limitele propriului corp. Mai mult decât atât, am realizat cât de prietenoase și devotate sunt femeile între ele, atunci când au un scop comun, și cât de mare este respectul reciproc, atunci când lucrăm cot la cot cu entuziasm și determinare.