Şi copiii au zile proaste

Și copiii au zile proaste

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Din start, cei mici trebuie învățați că este la îndemâna lor să nu fie supărați sau furioși când lucrurile nu merg bine. Însă, este responsabilitatea părinților să-i ajute să treacă mai ușor peste zilele proaste, existente în viață fiecăruia. Pentru asta, potrivit Despre.copii.ro, părinții trebuie să folosească încurajări simple: „Mâine, ai să vezi, va fi o zi mai bună!” sau „Ce am putea face ca ziua de mâine să fie mai bună decât cea de azi?”.Simțul umorului vă poate ajuta. Povestiți-i copilului că în unele zile se întâmplă ca lucrurile să meargă exact invers decât ne dorim, iar aceste zile pot fi depășite mai ușor încercând să luăm în râs micile șicane care ne strică ziua. Și, dacă tot e să meargă totul pe dos, măcar să fie organizat. Propune-i copilului să facă totul invers: să se îmbrace cât mai fistichiu, purtând puloverul cu spatele în față sau întorcându-și șapca pe dos, să numere invers; să meargă cu spatele. O altă metodă eficientă este aceea de a-l încuraja să povestească păpușilor și maimuțoilor preferați despre necazurile pe care le întâmpină într-o zi proastă. Aceste povești vă pot ajuta să vă dați mai bine seama ce anume sau cine îi strică ziua micuțului.Foarte important: nu-l ingorati și nu-i minimalizați problemele inerente copilăriei. Este una din perioadele delicate, când are nevoie de suportul părinților, fiind o primă etapă a selectării persoanelor în care are sau nu încredere.