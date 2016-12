Şi-a donat întreaga avere şi s-a sinucis

Și-a donat întreaga avere și s-a sinucis

Și-a donat întreaga avere, 800 de milioane de dolari, și s-a aruncat de la etajul 16, din apartamentul său luxos, din New York. Este vorba despre magnatul american Robert W.Wilson, care a apelat la acest gest disperat chiar înainte de Crăciun., informează dcnews.ro.Robert W.Wilson, în vârstă de 87 de ani, a suferit un atac cerebral în urmă cu câteva luni, scrie Daily Mail. Neavând moștenitori, milioanarul de la Wall Street și-a donat toată averea unei unor organizații caritabile sau de cercetare, relatează Christian Post, potrivit cotidianului britanic citat.Prietenul său, Stephen Viscusi, a explicat: “Mereu mi-a spus că nu vrea să sufere și că atunci când se va întâmpla ceva va fi pregătit”. Tot el a adăugat: “”Planul său era să își doneze toți banii. Mi-a spus recent ‘Mai am doar 100 de milioane’”, scrie The New York Post, potrivit aceleiași surse. Robert W.Wilson era căsătorit de 35 de ani, însă nu a avut copii.