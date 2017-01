HTC Dream Android, la sfârşitul anului

HTC Dream Android, la sfârșitul anului

Ştire online publicată Luni, 24 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Telefonul mobil pe care HTC (High Tech Computers) l-a dezvoltat pe software-ul Android de la Google va fi lansat la sfârșitul acestui an, informează hit.ro, citând Washington Post. Denumit Dream, telefonul va avea un ecran mare, generos pentru gama de smartphone-uri, și tastatură QWERTY. În efortul lor de a scoate pe piață un aparat bazat pe Android, HTC este în competiție cu Samsung, care și-a intensificat eforturile în acest scop. La sfârșitul lui noiembrie 2007 însă, HTC era prima companie din lume care recunoștea intenția de a dezvolta un telefon mobil pe baza Android. Aparatul de la HTC are ceva mai mult de 5 inci lungime (aproximativ 13 cm) și o lățime de 3 inci (7,6 cm). Ecranul poate să alunece sau să fie ridicat, dezvăluind astfel tas-tatura. Scopul principal al acesteia este trimiterea de e-mail-uri, navigare pe Internet și scrierea notițelor. Pentru a ușura navigarea pe Internet, controlul și butoanele necesare se află chiar sub ecranul smartphone-ului. Android este o platformă open source și a fost creat pentru a înlesni utilizarea Internetului pe aparatele mobile. Software-ul se dorește a fi un competitor real pentru Windows Mobile.