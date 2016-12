Hot trend: Nail Art, manichiura sofisticată cu sclipici

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar daca va place sa recunoasteti sau nu, in acest sezon, manichiurile care mai de care mai interesante sunt in trend.Nu tin minte sa mai fi fost un sezon asa de bogat in materie de modele de manichiura. Au fost create sute de bloguri pe care apar zilnic manichiuri noi interesante si inventive.Daca nu va simtiti destul de indraznete pentru o manichiura cu sclipici roz intens sau o manichiura in culori fluorescente, am gasit pentru voi cateva modele care se potrivesc atat pentru birou, cat si pentru diferitele evenimente la care participati.In aceste situatii nu trebuie neaparat sa alegeti o manichiura simpla in nuante de roz pal, sunt si alte optiuni de manichiuri cu figuri geometrice sau elemente minimaliste, care vor da un efect interesant look-ului vostru.Aceasta manichiura sofisticata cu sclipici, este usor de realizat desi pare complicata. Culoarea aceasta inchisa da o eleganta intregii manichiuri.Pentru inceput, aplicati un strat de oja asemanatoare, in orice caz sa fie intr-o nuanta inchisa, lasati sa se usuce. Apoi taiati o banda adeziva in triunghiuri mici, pe care sa le lipiti pe unghii cu baza intr-o parte.Aplicati al doilea strat cu o culoare complementara.Pentru final indepartati banda adeziva dupa uscare si veti obtine o manichiura sofisticata cu sclipici si triunghiuri care dau un efect interesant unghiilor si mainilor.Daca va place ideea, incercati sa realizati modelul si cu oja in alte nuante si texturi, cu putin bun gust si simt estetic, rezultatul nu poate sa fie decat unul pozitiv!(sursa:www.stilfeminin.ro)