Hangouts, reţeaua de mesagerie text şi audio/video de la Google

Hangouts, rețeaua de mesagerie text și audio/video de la Google

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Printre noutățile anunțate de Google în cadrul conferinței sale Google I/O, s-a numărat și Hangouts, noua platformă de mesagerie. Numele este familiar, acesta fiind folosit până acum pentru opțiunea de videoconferință din Google+, însă de data aceasta ascunde mult mai multe.Cunoscut până acum sub numele de cod Babel, Hangouts unește în același produs vechile soluții Talk, G+ Messenger și Google+ Hangouts, transformându-se astfel într-o soluție centralizată de mesagerie pentru utilizatorii serviciilor Google.Un produs destinat în principal mesageriei instantanee text, la fel ca Talk, Hangouts plusează însă opțiuni de convorbiri video și partajare de imagini, păstrând totodată și opțiunile de mesagerie de grup precum vechiul Hangouts. O opțiune utilă, pe care am dori-o implementată în mai multe aplicații de mesagerie instantanee, este sincronizarea push între terminalele utilizatorului, eliminând astfel notificările redundante expirate. Util pentru cei care folosesc în prezent Google Talk sau Google+, Hangouts este disponibil acum și sub forma unor aplicații dedicate pentru Android și iOS.