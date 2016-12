Hainele s-au transformat în baterii mobile

Bumbacul și poliesterul pot fi transformate în baterii flexibile, susțin cercetătorii de la universitatea americană Stanford. Descoperirea deschide drumul către o nouă ramură economică – industria electronico-ușoară, care va produce gadget-uri electronice integrate direct în haine. În ultimul număr al publicației de casă a Stanford, „Nano Letters”, cercetătorii spun că materialele textile ar putea fi acoperite cu un strat special de „cerneală”, compusă din tuburi minuscule de carbon: „Electronicele care pot fi îmbrăcate vor revoluționa lumea, permițând aplicații și modele considerate imposibile până nu demult”. În ultimii ani, oamenii de știință au căutat îndelung o soluție de mixare a electronicii cu materialele textile, însă până în acest an nu se ajunsese la niciun rezultat cu o bună aplicabilitate practică. Acum, echipa de la Stanford a reușit să creeze cerneala de carbon, care poate transforma un „t-shirt într-un e-shirt”. „Ideea este simplă”, spune Yi Cui, liderul echipei de cercetători. „Acoperită cu miliarde de nanotuburi de carbon, țesătura se transformă într-o rețea electrică la purtător, care menține o conexiune continuă între toate punctele ei. Materialul își menține proprietățile electrice și atunci când este întins sau împăturit, ba chiar și atunci când este udat cu apă. Este o soluție low-cost, cu performanțe extraordinare”, explică Cui. Următorul pas este integrarea în textile a unor materiale mult mai puternice, care pot stoca și mai multă energie, pentru a crea niște baterii cu adevărat utile. Mergând pe această linie, cercetătorii susțin că vor putea realiza, cât de curând, și baterii solare pentru pulovăre și tricouri. Rezultatele „pe hârtie”, la fel de bune Primele rezultate substanțiale au fost înregistrate în decembrie 2009, când echipa de la Stanford a reușit să „pornească” o baterie de hârtie, care folosea aceeași „cerneală” de carbon. În esență, hârtia are aceeași structură ca materialele textile – o rețea uriașă de fibre interco-nectate, capabile să stocheze și să elibereze, la cerere, energie electrică. Cum funcționează? Hârtia și/sau materialul textil sunt acoperite cu un strat conductor, format din nano-tuburi de carbon. Apoi, se aplică o soluție pe bază de litiu și un electrolit, care să genereze reacția chimică de formare a curentului electric. Materialul folosit, oricare ar fi el, colectează energia și o direcționează spre un gadget conectat. Puteți imagina singuri diferite modele: tricou cu walkman, fes cu radio, mănuși cu LCD, șosete cu radiator etc. „Interesant este că o baterie textilă sau din hârtie ajunge să fie cu peste 20% mai ușoară față de o baterie convențională. În plus, hârtia poate genera curent rapid în reprize scurte, la o intensitate mare. Astfel, o baterie de hârtie poate fi ideală pentru mașini, care au nevoie de astfel de electrice. Mai este mult până acolo însă. Deocamdată, după hârtie și bumbac, următoarea noastră țintă este să creăm o vopsea pentru pereți, care să îi transforme în baterii fixe”, mai spune Yi Cui.