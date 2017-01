GTA 4 va fi lansat la 29 aprilie

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Rockstar Games și Take Two au confirmat data de lansare a mult așteptatului Grand Theft Auto IV, anunță hit.ro. Jocul va ajunge pe rafturile magazinelor de specialitate pe data de 29 aprilie a.c. GTA IV este anunțat să apară doar în versiunile pentru PS3 și Xbox 360. Nu a fost făcută nicio declarație cu privire la versiunea de PC a jocului GTA IV. Distribuitorul oficial în România, Best Distribution, preconizează că Grand Theft Auto IV va fi cel mai de succes titlu al anului 2008 pentru consolele gen PS3 și Xbox 360.