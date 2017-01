GTA 4 - 500 milioane de dolari în prima săptămână!

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Take-Two Interactive Software Inc. a încasat în prima săptămână de la lansare peste 500 milioane dolari din vânzările la nivel global ale jocului de acțiune Grand Theft Auto 4, relatează Reuters, citată de NewsIn. Aceste rezultate confirmă ceea ce compania a anunțat miercurea trecută, că această lansare va deveni unul dintre cele mai avantajoase evenimente media din istorie. Lanțurile de retail, precum GameStop Corp. și Best Buz Cp Inc. au comandat GTA 4 - care a primit până în prezent doar calificative foarte bune - cu câteva săptămâni în avans. Vânzările din prima săptămâna a jocului Grand Theft Auto4, considerat a fi o capodoperă la fel de violentă și de satirică precum „Nașul“, a depășit recordul de 400 milioane dolari, înregistrat de „Halo 3” lansat anul trecut de Microsoft Corp.