Grigore Leşe a cântat tradiţia românească la Teatrul de Vară Soveja

Grigore Leșe a cântat tradiția românească la Teatrul de Vară Soveja

Grigore Leșe, monstrul sacru al muzicii tradiționale românești, a susținut primul recital din cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Și nu a venit singur, ci însoțit de Grupul aromânilor fârșeroți de la Cogealac, Grupul lipovenilor nekrasoviți din Sarichioi, de Banda lui Alită Pițigoi din Cărbunești, Gorj, de Ion Covaci, un maestru al vioarei, zis, din acest motiv, Paganini, venit tocmai de la Maramureș, și de grupul de tinere folcloriste Lenuța Purjan, Zamfira Mureșan, Doina Lavric și Teodora Șerban. Muzica tradițională etnică și cea românească au fuzionat pe scena Teatrului Soveja, elementul de legătură fiind chiar reprezentatul de seamă al Țării Lăpușului, Grigore Leșe. Dansurile și cântecele aromânilor fârșeroți de la Cogealac, alături de doinele cântate de tinerele interprete, de muzica lipovenilor nekrasoviți, și de taraful lui Alită Pițigoi, au pus bazele unui spectacol de excepție, pregătit cu exigență de Grigore Leșe. Paganini a pus talent și măiestrie în vioara cu care a interpretat cântece reprezentative pentru zona sa de proveniență, dar și cântece aparținând altor culturi, cum ar fi Învârtita Evreiască. Nu are carte multă, dar știe că Paganini a fost un mare artist. Are 70 de ani și a primit drept poreclă numele virtuosului violonist cu mulți ani în urmă, de la niște nemți care l-au auzit cântând și care au rămas impresionați de talentul lui. Grigore Leșe îl apreciază pentru modul în care reușește să cuprindă cu vioara sa muzica adevărată din Maramureș: „L-am adus pe Paganini să vedeți care e muzica adevărată din Maramureș. Aici avem muzici, dom’le, nu așa!”. Rapsozii au ridicat sala în picioare cu cântecele lor tradiționale, oferind momente de neuitat din folclorului românesc autentic – cântece de cătănie, de nuntă sau de bătrânețe. Chiar dacă spectacolul a fost unul reușit, rigurozitatea lui Grigore Leșe nu a lăsat unele lucruri neobservate. Astfel, maestrul a fost deranjat de anumite probleme de sonorizare pe care le-a resimțit, mustrând, pentru acest lucru, organizatorii: „Am acceptat acest recital cu tot dragul, dar când faceți manifestări, pregătiți din timp tot. Trebuie ținut cont că avem instrumente în registru grav, sunt anumite lucruri delicate. Am stat șase ore la repetiții, și au spus că totul e pregătit. Faceți-vă meseria, că bani cereți”. „Mă faceți să încep spectacolul din nou”, a spus, cu umor, Grigore Leșe. De asemenea, și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că nici un concurent nu a cântat la cimpoi - „un instrument de bază al cântecului popular”. Un alt lucru pe care îl consideră dezolant este dispariția costumului popular din obiceiurile vestimentare de zi cu zi, chiar și la sate: „Costumul tradițional nu se mai poartă, noi mințim. Îl porți pe scenă, dar când ieși, nu-l mai afli. De ce? Pentru că mințim. Așa că să nu venim aici să spunem despre folclor că nu cred. Se minte mult”. „Eu păstrez clopul peste tot, chiar și când merg la Viena sau în America”, precizează artistul. Grigore Leșe a mai susținut acest recital anul trecut, la Ateneul Român, la invitația Institutului Cultural Român, bucurându-se de un succes răsunător.