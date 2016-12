Greşeli pe care să le eviţi dacă vrei să îţi vinzi casa repede

Greșeli pe care să le eviți dacă vrei să îți vinzi casa repede

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vânzarea unei locuințe te poate surprinde, chiar dacă la prima vedere pare un lucru simplu . Te poți implica emoțional, trebuie să acorzi mai mult timp decât ești pregătit să o faci și mai ales, trebuie să te resemnezi cu gândul că nu vinzi în vara lui 2007, când vânzătorul făcea legea pe piață.Prima Greșeală - Implicarea emoționalăOdată ce ai decis să îți vinzi locuința, pune-te în postura unui vânzător de case, nu în cea de proprietar. Privind o tranzacție strict din perspectiva financiară, te vei detașa de aspectele emoționale ale vânzării căminului de care te leagă o serie de amintiri. De asemenea, încearcă să îți amintești cum te simțeai atunci când tu ai cumpărat locuința pe care încerci să o vinzi, scrie Forbes.Greșeala 2 - Să nu angajezi un agent imobiliarDeși agenții imobiliari percep un comision semnificativ, să încerci să îți vinzi casa de unul singur, mai ales dacă nu ai mai făcut-o până atunci, poate fi destul de dificil. Un agent bun ar trebui să te ajute să fixezi un preț corect și competitiv, care să îți crească șansele unei vânzări rapide. De asemenea, agentul are mai multă experiență în negociere și te poate ajuta să vinzi la un preț mai bun. Pe parcursul unei tranzacții pot apărea diverse probleme, iar agentul știe cum să le soluționeze.Greșeala 3 - Să ceri un preț nerealistIndiferent dacă ai ales să lucrezi cu un agent sau nu, stabilirea unui preț corect este cheia vânzării. Îți amintești că atunci când ai cumpărat locuința pe care vrei acum să o vinzi ai analizat piața, iar prețul a fost unul din factorii principali de care ai ținut cont atunci când te-ai decis asupra pro-prietății? Cumpărătorii vor face la fel pentru casa ta.Greșeala 4 - Să te aștepți să primești prețul cerutOrice cumpărător deștept va negocia. Dacă vrei ca vânzarea să fie încheiată, trebuie să îi joci jocul. Listează locuința la un preț sub piață, însă lasă și loc de negociere. Trebuie să îi oferi cumpărătorului șansa de a simți că a făcut o afacere bună.Greșeala 5 - Să nu postezi fotografii cu proprietateaCei mai mulți cumpărători vizitează portalurile imobiliare și foarte multe locuințe scoase la vânzare au fotografii. Îți vei face un mare deserviciu dacă nu vei posta și tu fotografii cu locuința ta.Greșeala 6 - Să încerci să ascunzi probleme majore ale proprietățiiMajoritatea problemelor vor fi descoperite atunci când potențialul cumpărător va inspecta casa, așa că nu are rost să ascunzi nimic. Ori repară înainte de vizitele celor interesați ori spune de la început ce probleme sunt.Greșeala 7 - Să nu îți pregătești casa de vânzareVânzătorii care nu își vor curăța și aranja casa pornesc la drum cu un dezavantaj. Un cumpărător va alege întotdeauna o proprietate în care se simte ca acasă.(Sursa: money.ro)