Greşeli pe care le faci la duş

Greșeli pe care le faci la duș

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Graba strică treaba! E valabil pentru două dintre operațiunile pe care le desfășori la duș: ritualul de spălare și curățare a feței și îndepărtarea pilozităților în plus. Să le luăm pe rând:Amână exfolierea tenului! Pare logic să-ți speli fața de cum intri sub duș, însă efectele pot fi mai serioase decât crezi.În primul rând, exfolierea mecanică poate fi prea dură pentru piele, ceea ce nu s-ar întâmpla dacă ai aștepta ca tenul să se înmoaie datorită apei și aburului. Acesta din urmă este responsabil și de deschiderea porilor, care ar permite și o mai ușoară curățare în profunzime. Nu în ultimul rând, dacă îți cureți mai întâi fața și porii rămân deschiși, toate reziduurile scurse în urma spălării părului îi pot invada, dând naștere coșurilor.Lasă epilatul la urmă. Dacă ești adepta lamei de ras, nu ar trebui să te grăbești să o folosești imediat ce intri la duș sau te cufunzi în apă. Așteptă cel puțin un sfert de oră pentru ca apa să înmoaie celulele moarte, astfel încât lama să poată tăia firele de la rădăcină, fără să se împiedice de pielea uscată.Căldura mare. O altă greșeală comună în ritualul zilnic este folosirea apei fierbinți, mai precis, cu multe grade peste temperatura corpului, cât este recomandat pentru baie. Dincolo de implicațiile pentru sănătate (creșterea presiunii arteriale, amețeală, stări de leșin, disconfort la stomac etc.), apa fierbinte dăunează pielii și părului.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)