Grăsimi care te ajută să slăbeşti

Grăsimi care te ajută să slăbești

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unei cercetări recente, organismul uman are nevoie de nouă tipuri de grăsimi și uleiuri pentru o sănătate optimă. Potrivit Elle.ro, dacă vrei să slăbești sau să îți menții silueta, iată ce n-ar trebui să lipsească din alimentația ta!1. Acizii grași omega-3. Regăsiți din belșug în peștele gras (precum somonul) și în fructele oleaginoase, sunt renumiți pentru abilitatea lor de a-ți proteja sistemul cardiovascular, a-ți îmbunătăți dispoziția și a-ți subția silueta.2. Acidul pinolenic. Deși probabil n-ai mai auzit de el până acum, ar trebui să știi că acidul pinolenic este un aliat de nădejde în lupta contra kilogramelor. Ce ar trebui să știi? Că se regăsește din belșug în mugurii de pin și că ajută la reglarea apetitului și prelungirea senzației de sațietate.3. Acidul linoleic conjugat. Îl poți consideră o substanță-minune: s-a dovedit că acidul linoleic conjugat contribuie la reducerea semnificativă a țesutului adipos și la dezvoltarea țesutului muscular! Îl poți furniza organismului consumând carne de vită, lactate și nuci.4. Uleiul din semințe de in. Este o sursă excelentă de acizi grași omega-3, 6 și 9 și contribuie la reducerea proceselor inflamatorii, corelate, între altele, creșterii în greutate. Cum îl savurezi? Îl poți folosi că dressing pentru salate cărora le oferă un plus de aromă (gustul sau este similar celui de nuca).5. Uleiul de cânepă. Este ticsit cu acizi grași omega-3, însă mai conține și un antioxidant puternic, vitamina E, ce lupta eficient împotriva radicalilor liberi. Dacă acizii grași omega-3 te ajută să îți sculptezi silueta, vitamina E îți asigura o piele fină, catifelată, lipsită de pete și riduri! Dietă cu iaurt te ajută să slăbești până la 3 kilograme în doar două săptămâni6. Uleiul de pește. Dacă nu te dai în vânt după peste, suplimentele pe baza de ulei de peste sunt aliatul perfect pentru o silueta de vis. Mulțumită lor, îți vei proteja sănătatea creierului și a inimii și vei spori eficacitatea antrenamentelor de forță destinate dezvoltării musculaturii.7. Uleiul de rapiță. Un studiu realizat anul trecut a arătat că uleiul de răpită ajută la reducerea considerabilă a grăsimii abdominale, unul dintre cele mai periculoase tipuri de țesut adipos. Adaugă-l în dietă alegând să îl folosești la gătit (nu însă și la prăjeli) - în preparate la cuptor, grătar, în salate, chiar și în prăjituri!8. Uleiul de soia. Despre uleiul de soia se spune că ajută la reducerea colesterolului rău, întărește imunitatea, îmbunătățește funcția metabolică și activitatea intestinală. Folosește-l la pregătirea unei varietăți de mâncăruri din bucătăria asiatică pentru a te bucura de beneficiile sale.