Google recrutează români şi pentru birourile din Polonia şi Irlanda. VEZI joburile vacante

Google recrutează români și pentru birourile din Polonia și Irlanda. VEZI joburile vacante

Ştire online publicată Luni, 10 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai admirat angajator din lume, motorul de căutare Google, recrutează români nu doar pentru biroul de la București, deschis anul trecut, ci și pentru sediile sale din Dublin și Wroclaw, potrivit Realitatea.net. Google a publicat la începutul acestui an mai multe anunțuri de angajare pe site-urile de recrutare din România. Posturile sunt disponibile și pe secțiunea de joburi a Google.com. Pentru biroul din București, Google recrutează în momentul de față un specialist în Comunicare și Relații Publice (Communications and Public Affairs Associate). Se caută o persoană cu background în PR, cu experiență în mediul de business sau în organizații non-guvernamentale și cu o serioasă pregătire academică. Viitorul angajat Google trebuie să aibă puternice abilități de comunicare, inclusiv în scris, să poată reacționa prompt în condiții de stres și să combine creativitatea cu spiritul organizatoric. O altă poziție disponibilă în prezent pentru București este aceea de Product Marketing Manager. Potrivit unor declarații de la sfârșitul anului trecut ale lui Dan Bulucea, șeful Google România, compania de IT își va completa în 2011 echipa de la București cu specialiști în marketing și, ulterior, în vânzări. Pentru poziția vacantă în prezent, se cer studii universitare, experiență în marketingul de produs, în marketingul direct sau în consultanță, precum și puternice abilități analitice, de comunicare și organizatorice. Google recrutează studenți sau absolvenți români și pentru birourile sale din străinătate. Astfel, pentru biroul din Wroclaw, Google caută în special vorbitori de limbă franceză, dar și de alte limbi europene - germană, spaniolă sau rusă. Profilul candidatului dorit pentru poziția de Online Media Associate în orașul polonez este caracterizat de un dosar academic solid, preferabil în domeniile matematică, statistică, economie sau inginerie, experiență în suport clienți, analiză de date sau marketing, precum și capacitatea de a rezolva multiple sarcini în același timp. Aceeași poziție de Online Media Associate este disponibilă și în sediul central al Google pentru Uniunea Europeană, la Dublin, Irlanda. Joburile se adresează tinerilor români care au bune cunoștințe de limbă spaniolă, germană, franceză, cehă, daneză, italiană, norvegiană, rusă, suedeză, ucrainiană, slovacă sau portugheză. Pentru pozițiile vacante la Dublin, se mai cer puternice cunoștințe în domeniul IT - optimizare în căutare (SEO) sau în tehnologii ca HTML, CSS, PHP JavaScript, SQL, Python. Vor avea un avantaj cei care au parcurs un internship în vânzări, suport clienți, marketing sau consultanță.