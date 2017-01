Google a lansat o aplicaţie ce permite citirea articolelor a peste 40 de publicaţii

Google a lansat o aplicație ce permite citirea articolelor a peste 40 de publicații

Ştire online publicată Joi, 17 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Google a anunțat lansarea unei noi aplicații, numită Fast Flip, ce permite trecerea rapidă în revistă a articolelor publicate de BBC, New York Times, Washington Post și de alte publicații, relatează AFP. Potrivit Google, utilizarea Fast Flip va fi precum „răsfoirea foarte rapidă“ a unei reviste, fără ca timpul de încărcare să incomodeze lectura. Fast Flip, accesibil pe pagina de internet fastflip.googlelabs.com, permite navigatorilor pe internet să treacă în revistă articolele publicate pe site-urile a circa 40 de parteneri Google. Pe lângă BBC, New York Times și Washington Post, Google a încheiat parteneriate și cu Elle, Cosmopolitan, Marie Claire și Newsweek. Aplicația permite citirea primei pagini a articolului, iar utilizatorii care doresc să citească mai mult vor fi automat redirecționați către site-ul publicației căreia îi aparține articolul. Google, care are relații tensionate cu trusturile media din Statele Unite, a anunțat că va împărți veniturile generate de publicitatea prezentată pe Fast Flip cu publicațiile partenere. Fast Flip va permite presei să câștige noi cititori, susține Krishna Bharat, inginer la Google.