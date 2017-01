Gong final la Festivalul Lumii Turcice de la Yalova

Vineri seara, la Yalova, în Turcia, a căzut cortina peste cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de folclor al Lumii Turcice. Au urcat pe scenă toate cele aproximativ 40 de ansambluri participante, venite din toate colțurile lumii pentru a-și promova zestrea culturală. O paradă a portului, a cântecului și dansului popular turc încununată de focuri de artificii, un public extrem de numeros, premii, diplome și zâmbete de bucurie că, și de această dată organizatorii festivalului, Centrul pentru Promovarea și Cultivarea Folclorului Turc, YAFEM, și-a atins sco-pul: a reunit și anul acesta comunități turcice din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, preț de 10 zile, Yalova fiind capitala culturală a lumii turcice. De fapt, acest lucru se întâmplă de zece ani, de la prima ediție a acestei manifestări. „Încă de la început mi-am dorit ca acest festival să apropie toate popoarele turcice, indiferent în ce colț îndepărtat de lume ar trăi ele. Manifestarea a fost gândită ca o oportunitate de promovare a culturii și a tradițiilor noastre iar acest lucru se pare că ne-a reușit. Avem aici, an de an, participanți de toate vârstele care iubesc cultura spațiului turcic și care o promovează cu mândrie, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne motiveze și pentru anii viitori“, a declarat pentru Cuget Liber, Özer Koyuncu, președintele festivalului și al YAFEM, care nu s-a sfiit să își manifeste slăbiciunea pe care o are pentru România, menționând că întot-deauna vine cu plăcere la noi și se simte ca acasă. Karasu - bis pe scena de la Izmit Printre participanții la Festivalul de la Yalova s-a numărat și singurul reprezentant al României, Ansamblul „Karasu“ al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, filiala Medgidia. 15 tineri absolut teribili, în sensul cel mai bun al cuvântului, care ascultă muzică de orice fel și care iubesc la nebunie distracția, au fost preț de 10 zile ambasadorii culturii turcice din România în patria lui Ataturk. Toți tineri, elevi de liceu sau studenți, cei 15 formează o familie unită care colindă lumea pentru a-și promova valorile etniei. În ciuda tinereții lor, copiii de la Karasu recunosc că pe primul loc pentru ei se află tradițiile. Nu ocolesc discotecile, unii dintre ei practică și sportul de performanță, dar, dacă ar trebui să aleagă la un moment dat, ar alege Karasu. Fac repetiții zi de zi, atunci când sunt în vacanță, iar în timpul școlii se reunesc în week-end, dar nu se plâng de program încărcat. Știu să glumească, sunt „tari“ în dansuri, așa cum le place să spună, își fac autocritică și, imediat ce ajungi să faci cunoștință cu ei, te adoptă imediat în gașca lor. Deși au un palmares impresionant, tinerii de la Karasu sunt foarte modești și susțin că mai au până vor ajunge profesioniști. La festival au dansat seară de seară pe scena Amfiteatrului din Yalova, dar și în localitățile din împrejurimi. Au ridicat publicul în picioare, iar drept dovadă că vorbele nu sunt în van stă faptul că, pentru ultima seară, înainte să intre în gala finală, tinerii de la Karasu au dansat pentru a doua oară la această ediție a festivalului pentru publicul din Izmit. După ce, în urmă cu numai câteva zile, ansamblul UDTTMR Medgidia susținuse o reprezentație pe scena de la Izmit, organizatorii au solicitat ca reprezentația să se reia și în ultima seară de festival.Vineri seara, la Yalova, în Turcia, a căzut cortina peste cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de folclor al Lumii Turcice. Au urcat pe scenă toate cele aproximativ 40 de ansambluri participante, venite din toate colțurile lumii pentru a-și promova zestrea culturală. O paradă a portului, a cântecului și dansului popular turc încununată de focuri de artificii, un public extrem de numeros, premii, diplome și zâmbete de bucurie că, și de această dată organizatorii festivalului, Centrul pentru Promovarea și Cultivarea Folclorului Turc, YAFEM, și-a atins sco-pul: a reunit și anul acesta comunități turcice din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, preț de 10 zile, Yalova fiind capitala culturală a lumii turcice. De fapt, acest lucru se întâmplă de zece ani, de la prima ediție a acestei manifestări. „Încă de la început mi-am dorit ca acest festival să apropie toate popoarele turcice, indiferent în ce colț îndepărtat de lume ar trăi ele. Manifestarea a fost gândită ca o oportunitate de promovare a culturii și a tradițiilor noastre iar acest lucru se pare că ne-a reușit. Avem aici, an de an, participanți de toate vârstele care iubesc cultura spațiului turcic și care o promovează cu mândrie, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne motiveze și pentru anii viitori“, a declarat pentru Cuget Liber, Özer Koyuncu, președintele festivalului și al YAFEM, care nu s-a sfiit să își manifeste slăbiciunea pe care o are pentru România, menționând că întot-deauna vine cu plăcere la noi și se simte ca acasă. Karasu - bis pe scena de la Izmit Printre participanții la Festivalul de la Yalova s-a numărat și singurul reprezentant al României, Ansamblul „Karasu“ al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, filiala Medgidia. 15 tineri absolut teribili, în sensul cel mai bun al cuvântului, care ascultă muzică de orice fel și care iubesc la nebunie distracția, au fost preț de 10 zile ambasadorii culturii turcice din România în patria lui Ataturk. Toți tineri, elevi de liceu sau studenți, cei 15 formează o familie unită care colindă lumea pentru a-și promova valorile etniei. În ciuda tinereții lor, copiii de la Karasu recunosc că pe primul loc pentru ei se află tradițiile. Nu ocolesc discotecile, unii dintre ei practică și sportul de performanță, dar, dacă ar trebui să aleagă la un moment dat, ar alege Karasu. Fac repetiții zi de zi, atunci când sunt în vacanță, iar în timpul școlii se reunesc în week-end, dar nu se plâng de program încărcat. Știu să glumească, sunt „tari“ în dansuri, așa cum le place să spună, își fac autocritică și, imediat ce ajungi să faci cunoștință cu ei, te adoptă imediat în gașca lor. Deși au un palmares impresionant, tinerii de la Karasu sunt foarte modești și susțin că mai au până vor ajunge profesioniști. La festival au dansat seară de seară pe scena Amfiteatrului din Yalova, dar și în localitățile din împrejurimi. Au ridicat publicul în picioare, iar drept dovadă că vorbele nu sunt în van stă faptul că, pentru ultima seară, înainte să intre în gala finală, tinerii de la Karasu au dansat pentru a doua oară la această ediție a festivalului pentru publicul din Izmit. După ce, în urmă cu numai câteva zile, ansamblul UDTTMR Medgidia susținuse o reprezentație pe scena de la Izmit, organizatorii au solicitat ca reprezentația să se reia și în ultima seară de festival.