Goliat, primul satelit românesc, va fi lansat în spaţiu pe 1 septembrie

Goliat, primul satelit românesc, va fi lansat în spațiu pe 1 septembrie

Ştire online publicată Vineri, 01 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Space Alliance a anunțat joi că Goliat, primul satelit românesc, va fi lansat în spațiu pe 1 septembrie cu racheta europeană Vega. Data de lansare este însă orientativă și se poate schimba oricând, în funcție de mersul pregătirilor. În operațiunea Vega sunt implicate direct 7 țări europene: Italia, Franța, Spania, Belgia, Olanda, Elveția și Suedia. Grupul va fi reprezentat de ArianeSpace, cea care va oferi spre comercializare serviciile noii rachete și va avea grijă de operațiunile de lansare. Vega intenționează să se poziționeze pe nișa lansatoarelor mici, undeva sub Ariane5 (lansatorul de clasă mare al lui ArianeSpace) și noul venit- versiunea modernizată Soyuz (care va opera in segmentul mediu). Se estimează că Vega va deservi în medie cel puțin două lansări pe an, potrivit Space Alliance. Racheta Vega va fi lansată din Guiana Franceză. România, aflată la prima sa experiență spațială cu satelitul Goliat, va intra astfel în linie dreaptă în perspectiva lansării. Proiectul Goliat a fost inițiat în anul 2005 de agenția spațială română ROSA beneficiind de un buget de 1.500.000 de RON (declarat în 2005). Tot ROSA s-a ocupat de managementul și coordonarea consorțiului de firme private care au beneficiat de contracte în cadrul acestui proiect. Citeste mai departe...