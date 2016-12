Ghiozdanul prea greu poate duce la deformări ale coloanei

Ghiozdanul plin de caiete, cărți și manuale pe care copilul tău este nevoit să îl ducă în spate în fiecare zi la școală îi poate afecta sănătatea pe termen lung. De cele mai multe ori, o greutate necorespunzătoare atașată de spatele micuților poate duce până la deformări ale coloanei vertebrale.Organismul unui copil este în continuă creștere, așa că trebuie evitată pe cât posibil o presiune prea mare asupra sistemului osos. Un ghiozdan prea încărcat poate provoca dureri de spate, umeri sau gât, deformarea coloanei și, implicit, a poziției corpului.Scolioza - o consecință frecventă a ghiozdanelor încărcateCele mai întâlnite probleme cauzate de ghiozdanele prea grele pe care le poartă copii sunt scoliozele, ne spune dr. Adriana Drăgan, medic primar de recuperare medicală în cadrul clinicii LifeRehab din Constanța.„Cele mai periculoase afecțiuni sunt scoliozele. O greutate prea mare a ghiozdanului cauzează scolioze, dar le și accentuează pe cele existente deja. Netratată la timp, scolioza este ireversibilă și poate afecta coloana vertebrală și întregul organism”, aflăm de la dr. Drăgan.Copiii pot avea și dificultăți de respirațieNici măcar unui adult nu îi este întotdeauna ușor să poarte fără probleme o greutate în spate pe distanțe lungi, așa că nu putem decât să ne imaginăm cât de greu este pentru un copil să ducă o astfel de încărcătură.Cei mici pot avea probleme cu respirația, deoarece o greutate mai mare de 10 la sută din masa corporală duce la o funcționare mai slabă a plămânilor. „Dacă un ghiozdan cântărește mai mult de 10 la sută din greutatea elevului, respirația devine îngreunată și apare o senzație de oboseală din cauza slabei oxigenări a sângelui și a solicitării musculaturii”, explică dr. Drăgan.În plus, dacă cel mic poartă zi de zi o greutate prea mare în spate, pot apărea dureri și o senzație de disconfort.Cum vă dați seama dacă cel mic are problemeÎn cazul în care bănuiți că micuțul suferă din cauza greutății duse zilnic în spate, trebuie să îl observați atent pentru a descoperi dacă există cu adevărat probleme. „Părinții trebuie să urmărească cum se deplasează copilul pe stradă și să îi verifice spatele. Este necesară o examinare a copilului dezbrăcat, din spate și din lateral, pentru a urmări linia coloanei vertebrale și pentru a observa dacă a apărut vreo deformare sau dacă cel mic are o poziție anormală”, informează medicul specialist. Totodată, părinții trebuie să îl întrebe pe copil dacă îl doare spatele, e obosit sau dacă îi este greu să poarte ghiozdanul. „În cazul în care se observă ceva suspect este indicată efectuarea unui examen clinic de către medicul pediatru, de recuperare sau ortoped”, mai spune dr. Adriana Drăgan.Dacă se observă probleme, medicii îi pot ajuta pe copii să se recupereze prin exerciții fizice sau tratamente de fizioterapie la cabinetele de specialitate.Care este cel mai potrivit ghiozdan pentru copilul tăuÎn momentul în care alegeți ghiozdanul pentru cel mic încercați să nu le căutați pe cele la modă, ci mai degrabă pe cele practice. Spre exemplu, gențile care se poartă pe un singur umăr pot cauza și mai multe probleme. „Gențile purtate pe un umăr solicită musculatura spatelui în mod inegal și provoacă, astfel, deformări de coloană și dezechilibrări ale musculaturii. Mai recomandat este ghiozdanul de spate, deoarece este mai bine proporționat”, aflăm de la dr. Drăgan.Prin urmare, pentru a evita problemele cauzate de ghiozdane, acestea trebuie așezate cât mai bine pe spatele copiilor, iar curelele să aibă bureți și să nu fie prea largi pentru ca cel mic să nu aibă dificultăți când se deplasează. Afecțiunile mai pot fi prevenite și dacă părinții îi ajută pe copii când ghiozdanele sunt prea grele sau dacă elevii țin o parte din cărți la școală, fără să mai fie nevoiți să le care în fiecare zi după ei.