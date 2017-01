Geneva 2011: Muscat de scorpION

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cat de tentanta ti se pare ideea unui coupe total silentios? Daca n-ai avut niciodata fantezii cu o Toyota Prius de performanta, e greu sa simti fiori pe sira spinarii, la gandul unei masini electrice sport. S-o luam altfel. Abarth a adus la Geneva coupe-ul despre care toata lumea vorbea in ultima vreme, dar a facut-o dupa regulile italienilor, iar asta ti-ar putea da unele dureri de cap. In primul rand, IED Abarth scorpION EV- pentru ca asta e numele lui- este doar un prototip bun de plimbat pe la saloane. In al doilea rand, daca te asteptai la motorasele dioabolice tipice marcii, asteapta-te nu la unul, ci la patru. Insa electrice, si montate in fiecare roata a masinii. Citeste mai departe...