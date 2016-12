GALERIE FOTO / Cum arată noul VW GOLF 8. Nemţii vin şi cu o decizie ŞOC

GALERIE FOTO / Cum arată noul VW GOLF 8. Nemții vin și cu o decizie ȘOC

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen lanseaza noul Golf 8 pe 10 noiembrie, insa pana atunci, jurnalistii de la Autobild au obtinut cateva detalii importante legate de masina geramana. Golf e cel mai vandut hatchback din Europa de departe, iar milioane de fani din intreaga lume asteapta aceasta lansare.Fanii Golf au primit si o veste proasta in urma cu ceva vreme. Golf dispare dupa 2020-2025, cand Volkswagen se va concentra exclusiv pe modelele electrice.Pana atunci insa, Golf primeste o restilizare de design exterior, doua motoare noi, materiale noi pentru interior si o surpriza mare: sistemul de control al gesturilor implementat de Volkswagen pe modelele lansare anul acesta. Prin acest sistem, soferul si ocupantii masinii nu mai au nevoie sa atinga niciun buton si pot opera functiile masinii doar cu un gest simplu facut in aer.Designul exterior este un facelift, cu faruri si stopuri revizuite, cateva modificari atat pentru bara din fata cat si pentru cea din spate, in linia celor lansate pe modelele recente.Volkswagen introduce si doua motoare noi, insa nu din momentul lansarii, ci din 2018. Nemtii au pregatit un motor de 1.5 litri in patru cilindri pe benzina, bazat pe cel actual de 1.4 litri. Va fi disponibil si un motor de 1.5 litri diesel, acesta fiind menit sa-l inlocuiasca pe actualul 1.6 TDI. Cele doua motoare sunt menita sa reduca emisiile CO2 in primul rand.