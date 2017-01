Galele Studenţeşti, un festival diferit

Galele Studențești, un festival diferit

Agenția pentru Sprijinirea Stu-denților a adus la Costinesti, și anul acesta, începând cu 17 iulie, cel mai tare festival destinat în special tinerilor - Galele Studențești, publicul țintă fiind alcătuit din studenții beneficiari ai biletelor de ta- bără din perioada vacanței de vară, dar nu numai! Plaja plină cu studenți fredonând melodiile celor urcați pe scenă a confirmat pe deplin că simțul artistic și calitatea merită promovate. Spiritul studențesc are un cadru unic de manifestare atât pentru publicul spectator, cât și pentru tinerele talente care sunt promo-vate pe scena Galelor Studențești. Festivalul MARATON, programat pe parcursul a 36 de seri cu spectacole și concerte live, se află deja la a patra săptămână și va continua până pe data de 26 august. Seară de seară, atunci când condițiile meteo o permit, studenții se bucură gratuit de spectacole în aer liber în Costinești lângă Obelisc sau la diferitele locații „adăpostite“ din stațiune. O alternativă la discotecile și manelele de pe plajă Studenții din Costinești s-au declarat foarte încântați de participarea lor la Galele Studențești, muzica live de calitate fiind gustată din plin de studenți. O dovedește recentul sondaj de opinie realizat de organizatori. Marius Ioniță - student anul III, Brașov: „Stăm la Mamaia, dar zilnic venim cu mașina la Costinești; e mult mai frumos aici. Am fost și serile trecute și totul a fost în regulă, lume multă. Chiar dacă evenimentul nu a beneficiat de o promovare agresivă precum discotecile din Costinești, lumea a venit în număr foarte mare la Gale”. Ioana Zota - studentă anul II, București: „Am o părere foarte bună despre tot eveni-mentul în sine. Studenții au nevoie de spectacole de calitate, în ultimul timp piața fiind intoxicată cu evenimente foarte slabe. O inițiativă demnă de laudă a celor de la Agenția pentru Sprijinirea Studenților să organizeze anul acesta Galele Studențești direct pe plajă, un loc unde studenții să aibă acces mai mult la specta-colele din fiecare seară. Succes în continuare!”. Radu Mihoc - student anul III, Iași: „Galele Studențești?... Un lucru bun pentru tineri, pentru studenți în special. Am fost aici și serile trecute și am fost mulțumit de sunet, de trupe, dar mai ales de colegii mei care au fost prezenți în număr foarte mare. Mai stau o săptămână la mare și cu siguranță la ora 21, seară de seară, voi fi aici pe plaja de la Costinești”. Lucian Rusu - student anul IV, Iași: „Am fost la Gale și anul trecut. Ce pot să vă spun este că de la an la an organizarea este mult mai bună, iar publicul mult mai numeros. Ideea de a face spectacole direct pe plajă a fost una minunată... A adunat mult mai mulți spectatori decât anul trecut, spectatori cu un eșantion de vârstă diversificat.“ Ionuț Grădinaru - master, Iași: „O idee foarte bună... O alternativă la discotecile și manelele care au înnăbușit plaja și întreaga stațiune. Vin de foarte mult timp în Costinești, iar la Gale încă de anul trecut și cred că de la an la an acest proiect se îmbunătățește vizibil având o priză din ce în ce mai mare la public”. Anamaria Dobreanu - studentă anul V, Timișoara: „Suntem la Costinești în tabără și mă bucur nespus că sunt aici la Galele Studențești. Seară de seară voi fi aici atât eu, cât și colegii mei pentru că merită. 