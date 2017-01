Galele Studenţeşti 2007

Galele Studențești 2007

De la debutul lor în anul 1989, Galele Studențești organizate în Stațiunea Tineretului Costinești au crescut an de an, ajungând ca acum, în vara 2007, să dispună de o mega-scenă pe plaja din vecinătatea Obeliscului. Organizat de Agenția pentru Sprijinirea Studenților, evenimentul este gândit și programat să se desfășoare pe durata a șase săptămâni, adunând, conform declarațiilor organizatorilor, „riveranii" într-un show non-stop.