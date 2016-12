Gala Tânărului Actor Hop, la Mangalia

În perioada 31 august - 3 septembrie 2011 are loc la Mangalia, la Casa de Cultură din localitate, ediția a XIV-a a Galei Tânărului Actor HOP.În acest an la preselecție s-au înscris 53 actori la individual și 14 grupuri. În concurs, însă, vor fi 20 de tineri la secțiunea individual și 4 grupuri, din toată țara.Timp de patru zile directorii de teatru, artiști consacrați, critici de teatru, tineri artiști, producători în căutare de tinere talente vor fi cu ochii pe concurenți !La finalul concursului are loc gala de premiere, cu premiul „Ștefan Iordache” - marele premiu al Galei Tânărului Actor din acest an, dar și cu premiile de cea mai bună actriță și cel mai bun actor, premiul pentru cel mai bun spectacol și premiile găzduite de Gala HOP - Premiul Timică și Premiul Yorik.Mai multe detalii, în ediția de mâine.