Frumuseţea, privită de jos în sus!

Frumusețea, privită de jos în sus!

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Orice femeie își dorește picioare frumoase. Iată ce trebuie să faci pentru a le obține:Înainte de a intra sub duș, masează-ți pielea cu mișcări circulare, folosind o perie de baie. Beneficii? Pielea uscată va fi astfel pe jumătate îndepărtată, restul urmând a fi înlăturat după înmuierea cu apă și exfolierea de sub duș (folosește scrub sau o mănușă). În plus, firele de păr vor fi mai ușor de eliminat! Nu în ultimul rând, stimularea circulației sanguine va asigura strălucirea pielii!Hidratează-te sub duș. Imediat ce oprești apa, folosește un produs de hidratare a pielii fără să te ștergi înainte. Încearcă un balsam de corp (acesta necesită încă o clătire) sau ulei pentru a-ți masa bine pielea, apoi folosește prosopul doar pentru a-ți tapota picioarele (nu freca deloc pielea).Bronzează și hidratează. Adaugă puțin autobronzant în crema de corp pe care o folosești în mod obișnuit și aplic-o pe picioare după ce uleiul aplicat anterior este absorbit în totalitate, apoi întinde din nou puțin autobronzant nediluat pe musculatura picioarelor, ca s-o scoți în evidență.Nu uita de partea de jos. Aplică un strat de cremă de corp sau ulei uscat pe călcâie, glezne și degetele de la picioare înainte de autobronzant. Astfel, nu doar vei etala picioare de gazelă în sandale, ci vei preveni și o eventuală colorare inestetică a zonelor cu piele fină!(Sursa: www.cosmpolitan.ro)