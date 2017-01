Fructele cu sâmburi şi bomboanele, interzise copiilor sub patru ani

Pentru a evita vreo tragedie,

Fructele cu sâmburi și bomboanele, interzise copiilor sub patru ani

Copiii de până la patru ani bagă în guriță, instinctual, orice obiect. Este o etapă a procesului de cunoaștere a mediului înconjurător, spun medicii. Iar cazurile în care micuții au fost aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, după ce s-au înecat cu alune sau jucării de mici dimensiuni, sunt frecvente. Specialiștii afirmă că nu este neobișnuit pentru copiii de vârste mici să bage în gură sau să-și introducă în nas și ureche lucruri sau alimente de dimensiuni reduse. O fac din instinct, atrage atenția dr. Marian Fâșie, medic pediatru în cadrul SCJU Constanța, pentru că buzele și limba sunt analizatorii cei mai fini, folosiți intens pentru explorarea lumii înconjurătoare. În jurul vârstei de nouă luni, copiii încep să apuce obiectele din jur și să le ducă la guriță. Alunele, pericol pentru bebeluși Există însă pericolul ca lucrurile sau alimentele să fie înghițite din greșeală și să rămână înțepenite în sistemul digestiv, cauzând iritații, infecții sau alte complicații care se pot solda cu tragedii. În această săptămână, un băiețel de trei ani a ajuns la spital după ce s-a înecat cu o corcodușă, care îi rămăsese în laringe. Medicii au extras fructul, dar nu au mai reușit să-i salveze viața. De altfel, dr. Marian Fâșie a arătat că, anual, aproximativ 20 de copiii ajung la Urgență Pediatrie a SCJU Constanța pentru că s-au înecat cu diverse obiecte. Cel mai frecvent, micuții s-au înecat cu alune, jucării de mici dimensiuni și alte bunuri pe care le-au găsit la îndemână prin casă. „Părinții trebuie să aibă grijă ce obiecte lasă în prejma copiilor. Până la vârsta de cinci ani, nu este indicat ca micuții să aibă la îndemână jucării mici. De asemenea, nu se dau copiilor de până în patru ani fructe care au sâmburi, precum cireșe, vișine, pepene, cu care se pot îneca”, ne-a declarat specialistul. Pentru a evita ca astfel de situații să se întâmple, stați alături de copii atunci când mănâncă. Nu oferiți bomboane micuților sub trei - patru ani, chiar dacă adoră dulciurile. Există riscul, atrage atenția specialistul, ca în mo-mentul în care este nesupra-vegheat, să le caute. Evitați, de asemenea, ca la îndemâna copiilor să fie lucruri casabile, precum becurile, obiecte cu suprafețe ascuțite sau rugoase. Părinții trebuie să verifice în permanență podeaua, pentru a nu exista bijuterii, ace de siguranță, nasturi sau, în cazul bucătăriei, boabe de fasole sau mazăre. Manevra Heimlich, executată cu grijă Medicul recomandă părinților să fie atenți și la semnele care pot indica existența unui corp străin în orificiile organismului copilului: se scarpină la nas sau ureche, acuză dureri sau usturime, sân-gerează etc. Deși nu este indicat să încercați să extrageți singuri obiectele sau alimentele înghițite de micuți, dr. Fâșie ne-a declarat că puteți recurge totuși, în cazurile de urgență, la manevra Heimlich. Copilul care nu a împlinit un an va fi așezat pe antebrațul stâng, cu fața în jos, astfel încât capul să fie mai jos decât toracele. De asemenea, sprijiniți-i capul cu palma, având grijă să nu-i acoperiți gura sau căile res-piratorii. Loviți-l cu palma dreaptă pe spate, între omoplați, de patru ori. În cazul copilului de peste un an, părinții se vor poziționa în spatele lui și îl vor cuprinde cu brațele, având grijă ca strânsoarea să fie sub stern. „Copilul va fi ridicat și zgâlțâit de câteva ori, pentru a se crea o presiune pe diafragmă, pentru a împinge obiectul străin în afara organismului”, a explicat specialistul, cu precizarea că presiunea nu trebuie să fie prea mare pentru a nu răni minorul. Copiii vor fi transportați apoi la spital.