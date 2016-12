Frica de controale a redus numărul concediilor medicale cu 30%

Ministerul Sănătății a arătat că numărul concediilor medicale a scăzut, în ultimele luni, cu 30%, față de începutul anului. Aceasta este consecința introducerii noului sistem de acordare a concediilor, susțin reprezentanții instituției. „Noile reguli impuse la acordarea concediului medical și eliberarea certificatelor medicale produc efecte. Când am gândit noul sistem am avut în vedere stoparea abuzurilor și eliberarea acestor documente exclusiv pentru cei aflați în nevoie și suferință. În urma acțiunilor noastre am înregistrat o diminuare destul de importantă a numărului certificatelor me-dicale, ceea ce înseamnă că pe acest domeniu existau unele abuzuri”, a afirmat ministrul Cseke Attila. De la mijlocul lunii mai, când au fost demarate acțiuni de control privind acordarea con-cediilor medicale, au fost aplicate peste 440 de amenzi, în valoare de două milioane de lei. Reamintim că, din 15 mai a.c., pacienții care se află în concediu medical trebuie să completeze declarații pe propria răspundere, cu datele de identitate și cele ale anga-jatorului. Totodată, ei trebuie să indice adresele unde se vor afla pe toată perioada concediului și să ia la cunoștință faptul că pot fi vizitați de reprezentanții plătitorilor de indemnizații (case de asigurări de sănătate sau angajatori), însoțiți de polițiști, în intervalele orare 8,00 - 11,00, 12,00 - 17,00 sau 18,00 - 20,00. În cazul nerespectării condițiilor, plata indemnizației de concediu medical poate fi sistată.