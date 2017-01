Foto | Fetiţa-lup din Thailanda vrea să intre în Cartea Recordurilor

Foto | Fetița-lup din Thailanda vrea să intre în Cartea Recordurilor

Ştire online publicată Marţi, 01 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Supatra Sasuphan e o fetiță de 11 ani din Bangkok, Thailanda, care nu se aseamănă cu nici un alt copil. Micuța suferă de o boală rară, motiv pentru care are tot corpul acoperit cu păr, asemănându-se cu un lup. Când s-a născut, Sasuphan arăta normal, ca orice alt copil, dar la câteva zile de la venirea ei pe lume, pe corp au început să îi apară fire de păr tot mai groase și mai dese, astfel încât la vârsta de trei ani avea tot corpul acoperit cu blană. Fetița suferă de "Sindromul Ambras", o boală foarte rară, fiind documentate mai puțin de 50 de cazuri în întreaga lume. În ciuda aspectului fizic ciudat, fata are o viață normală, merge la școală, are mulți prieteni și este acceptată de prieteni și cei din jur, care deja fac abstracție de părul care îi acoperă trupul. Părinții Supatrei doresc ca fiica lor să intre în Cartea Recordurilor, motiv pentru care în curând fata va fi analizată de specialiști ai prestigioasei publicații.