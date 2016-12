Ford Fiesta „depăşeşte“ Volkswagen Golf la vânzări

Piața auto europeană, în creștere

Ford Fiesta „depășește“ Volkswagen Golf la vânzări

Semne de revenire pe piața auto europeană – primele zece mărci din topul vânzărilor au înregistrat creșteri cuprinse între 0,7% și 56%, în primul trimestru din 2010, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare JATO Dynamics. Anul acesta, Volkswagen Golf a pierdut locul întâi pe piața europeană, fiind detronat de Ford Fiesta, cel mai bine vândut model în Europa, în martie și în primul trimestru. În ultima lună, vânzările Ford Fiesta au crescut cu 26%, la 68.630 unități, cu 11.800 mai mult față de Golf. Potrivit JATO, vânzările din luna martie sunt cele mai înalte rezultate atinse într-o singură lună de un model Ford, la nivel european. În primul trimestru, Ford a vândut 140.496 de modele Fiesta, în creștere cu 21,7% față de perioada similară din 2009. Pe locul doi s-a clasat Volkswagen Golf, cu 56.845 de unități vândute în martie, cu 18% mai mult față de anul trecut. După primele trei luni, VW Golf are vânzări de 135.048 unități, în creștere cu 10% față de intervalul ianuarie – martie 2009. Pe locul trei vin francezii de la Renault, cu modelul Clio, vândut în 43.879 de unități în luna martie, în creștere cu 39% față de anul trecut. În primele trei luni s-au vândut peste 103.500 de mașini Clio – o creștere de 56% față de perioada similară din 2009. Locul patru este ocupat de Opel Corsa, cu 41.724 de unități vândute în martie (plus 3%) și 85.992 în primul trimestru (plus 6,7% față de 2009). Singurul model Peugeot din top, 207, se clasează pe locul cinci, cu vânzări de 40.895 unități în martie (plus 4%). În primele trei luni, Peugeot 207 s-a vândut în 91.223 exemplare, o creștere de numai 0,7% față de anul trecut. Pe locul șase vine un alt model Ford, respectiv Focus, comercializat în 39.661 de unități, cu 14% față de martie 2009. În primul trimestru, modelul Focus s-a vândut în 79.670 de exemplare, cu 2% mai mult față de anul trecut. Opel Astra a avut una dintre cele mai mari creșteri din Europa, de 43%, până la 39.121 unități vândute în martie, ajungând astfel pe locul șapte în top. După primele trei luni, Astra are vânzări de 79.396 autoturisme, în creștere cu 33% față de anul precedent. Volkswagen este prezent în top și cu modelul Polo, vândut în 36.922 de exemplare în luna martie, în scădere cu 4% față de anul trecut. Totuși, în primul trimestru, vânzările Polo au crescut cu 23,5% față de 2009, până la 94.859 exemplare. Penultimul loc este ocupat de Fiat Punto, vândut în 31.646 unități în luna martie, cu 16% mai puțin față de perioada similară din anul trecut. În primele trei luni, Punto s-a vândut în 86.019 exemplare, un avans de 18% față de 2009. Clasamentul este încheiat de Fiat Panda, care s-a vândut în 30.483 de unități în luna martie, în scădere cu 9,5% față de anul trecut. În perioada ianuarie – martie, Panda s-a vândut în 74.730 exemplare (plus 3,4%).