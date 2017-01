Foccacia. Prepar-o acasă pentru Crăciun

Ştire online publicată Joi, 18 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mai ales în ultimii ani, focaccia, cunoscută și sub numele de schiacciata, a devenit una dintre cele mai cunoscute varietăți de pâine plată din Europa. Potrivit http://www.cevabun.ro/focaccia/, acest sortiment de pâine își are originea în bazinul Mediteranei, unde este cunoscută încă din antichitate. Este făcută în mod tradițional în cuptor (sau pe piatră) și are la bază un aluat relativ simplu pe bază de făină (albă, pentru un conținut mare de gluten care îi dă elasticitatea specifică, dar se poate prepara și cu făinuri integrale), ulei, sare și apă. Un aluat simplu, asemănător cu cel de pâine dar și mai apropiat de cel de pizza. Ideală pentru sandvișuri, în special alături de mozzarella și roșii, focaccia este foarte bună și simplă, stropită doar cu puțin ulei extravirgin de măsline sau ca înlocuitor al pâinii.Iată cum poți prepara acasă foccacia, sortiment cu care îi vei impresiona pe toți cei prezenți la masa de Crăciun. Ingrediente: 500 grame făină, 50 grame ulei de măsline extravirgin, 1 plic de drojdie uscată (7 g), o linguriță rasă de sare, o linguriță rasă de zahăr, sare grunjoasă de mare, o crenguță de rozmarin.Preparare: Cerneți făina și amestcați-o cu drojdia. Amestecați apoi o cană și jumătate de apă călduță (320-350 ml) cu ulei, zahăr și sare. Încorporați treptat făina și frământați până obțineți un aluat moale, elastic, dacă care se desprinde de pe mână. Acoperiți cu un prosop și lăsați la dospit aproximativ o oră. Încingeți cuptorul la 210 de grade. Ungeți tava cuptorului cu puțin ulei de măsline și întindeți aluatul într-un strat subțire, nu mai gros de un deget delicat. Presați focaccia cu crenguțe de rozmarin, presați-o cu degetele și ungeți-o din abundență cu ulei de măsline. Presărați apoi granule de sare de mare, mai lăsați-o 10 minute și introduceți-o la cuptor pentru aproximativ 15 minute, până se rumenește.Timp de pregătire (fără dospire): 1 oră. Timp de gătire: 15 minute. Porții: 8