Fluctuaţiile de preţ şi evoluţia cursului valutar au alungat cumpărătorii de pe piaţa imobiliară

Fluctuațiile de preț și evoluția cursului valutar au alungat cumpărătorii de pe piața imobiliară

Piața imobiliară este în continuare blocată. Deși numărul unităților rezidențiale noi a crescut față de anul trecut, cererea este prea scăzută, iar posibilitatea de finanțare limitată, pentru ca piața să se revigoreze. Cumpărătorii încă așteaptă ca prețurile din sector să scadă, potrivit portalului TopEstate.ro. Potențialii cumpărători de imobile noi au de unde alege anul acesta, pentru că, potrivit Cushman & Wakefield România, aproximativ 23.500 unități rezidențiale au fost finalizate în 2009, cu 5,6% mai multe față de anul trecut. Deși studiile de specialitate arată că intenția de cumpărare de imobile, în rândul românilor, este în creștere, în realitate sunt foarte puțini cumpărători activi în piață. „Acest fapt se datorează în principal scăderii considerabile a veniturilor populației și înăspririi condițiilor de creditare. Acestor aspecte macro-economice li se adaugă un factor psihologic extrem de important, și anume lipsa încrederii”, sunt de părere experții de pe portalul imobiliar TopEstate.ro. Și fluctuațiile de preț alungă cumpărătorii de pe piața imobiliară, de teama luării unei decizii neinspirate. De exemplu, o garsonieră într-un bloc nou, confort 1 și suprafața utilă medie de 35 metri pătrați, în Constanța costă între 25.000 euro și 65.000 euro. O garsonieră într-un bloc vechi, în același condiții, costă între 25.000 euro și 45.000 euro, potrivit datelor portalului TopEstate.ro. Nu în ultimul rând, evoluția leului reprezintă o altă piedică în calea tranzacționării. Majoritatea românilor obțin veniturile în lei, iar pe piața imobiliară, tranzacțiile se raportează la euro și se achită în lei. Astfel, variația cursului de schimb poate avantaja cumpărătorul sau îl poate pune în situația să plătească mai mult pentru același apartament, de la o lună la alta. De exemplu, o garsonieră de 40.000 euro putea fi cumpărată în urmă cu un an cu 151.200 lei, la un curs mediu de 3,78 lei/euro. În luna mai a acestui an, cumpărătorul ar fi plătit 166.800 lei, la un curs mediu de 4,17 lei/euro. Dacă ar încheia tranzacția zilele acestea, i-ar trebui 171.200 lei, la un curs de 4,28 lei/euro. Practic, numai într-un an, din diferența de curs valutar, cumpărătorul ar plăti mai mult cu 13,4%. Misiunea nu este foarte simplă pentru românul de rând, care nu a avut creșteri de venituri, ba mai mult, multora li s-au tăiat din salarii, sau mai rău, au fost disponibilizați și nu mai au de unde să susțină o astfel de investiție. Nici șansele obținerii unui credit nu sunt prea mari, băncile fiind extrem de prudente pe cine finanțează în această perioadă.