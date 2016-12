Florile de toamnă înveselesc grădina

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frumusețea și vitalitatea unei grădini nu trebuie să apună când se termină vara. De aceea, este momentul ideal să-ți înviorezi spațiul din fața locuinței cu plante rezistente la temperaturi mici.Crizanteme într-o paletă multicolorăCrizantemele sunt printre cele mai rezistente flori din grădină. Se găsesc într-o gamă variată de culori și înfrumusețează orice spațiu verde. Dacă vrei să te bucuri de ele în sezonul rece, stropește-le cu îngrășământ bogat în fosfor. Vor înflori astfel cam la aproximativ 40-50 de zile de la plantare. De asemenea, crizantemele sunt excelente pentru a se folosi în buchete sau în vaze, deoarece își păstrează vitalitatea chiar și la 12-22 de zile de la tăiere. Se recoltează dimineața.Hortensia, un bulgăre impresionantEste impresionantă ca mărime și are aspectul unui bulgăre. Nu știi despre ce este vorba? Ei bine, adu-ți aminte de buchetele imense cu hortensia. Frumoasa plantă începe să înflorească la începutul verii și continuă până toamna târziu. Hortensia este o plantă iubitoare de apă, iar culoarea ei depinde de pH-ul solului. Astfel, într-un sol acid, florile plantei au o nuanță de albastru și într-unul alcalin, diferite nuanțe de roz sau de roșu. Hortensia este rezistentă până la -15o C, dar este indicat s-o protejezi de ger, acoperind-o cu paie, frunze și pământ sau cu folie protectoare.Regina nopții înflorește în sezonul receRegina nopții înfrumusețează grădinile până la sfârșitul lunii octombrie. O recunoști probabil din copilărie. Florile ei au un aspect de mici trompete albe sau viu colorate - roz, purpuriu, lila, roșu sau galben. Dar ceea ce o diferențiază de celelalte flori este că își deschide florile seara, sau atunci când vremea este răcoroasă și ușor înnorată, închizându-se după ce apare soarele. Reginei-nopții îi place umiditatea solului, așa că trebuie udată din belșug, în fiecare seară. De asemenea, o dată la două săptămâni, îi poți pune fertilizant sau îngrășământ în apa cu care uzi solul.Dalia, o plantă pe „gustul“ toamneiCunoscută sub denumirea populară de gherghină, dalia se plantează toamna. Dar corola ei multicoloră înflorește vara și ține până în septembrie. Pentru ca planta să aibă flori abundente, are nevoie de o bună lumină și de apă numai când terenul pe care este plantată a ajuns să fie uscat. Nu în ultimul rând, îi trebuie îngrășământ, dizolvat în apa de udat, o dată la fiecare 10-12 zile. Reprizele de udat se opresc din octombrie până în primăvara viitoare, chiar și pentru plantele cultivate în ghivece.(sursa:www.clickpentrufemei.ro)