Războiul browserelor

Firefox are un miliard de descărcări, dar nu IE suficient

După cinci ani de la lansarea ver-siunii 1.0, browser-ul Mozilla Firefox a trecut de marcajul miliardului de downloaduri – o performanță notabilă pentru un program open-source, modificat și accesorizat de milioane de utilizatori. În prezent, al doilea browser al planetei, după Bill Gates Explorer… pardon, Internet Explorer (IE), are 300 de milioane de utilizatori, în creștere cu 175 milioane față de anul trecut, după cum estimează chiar directorul Firefox, Mike Belztner, citat de CNet. Firefox 3.5, cea mai nouă versiune, este downloadată de 40 – 60 ori pe secundă, însă tot nu este suficient pentru a bate IE. Internet Explorer 8 are 200 milioane descărcări, numai în ultimele patru luni, fără a include update-uri – fără doar și poate, faptul că vine instalat în Windows, cel mai folosit sistem de operare al planetei, ajută destul de mult. În plus, iar asta este o remarcă personală, și numele îl ajută pe IE. Firefox, deși îl folosesc și îmi place, pare că a fost denumit după o unealtă de vânătoare. Dacă nu știi de el și auzi numele, numai la internet nu te gândești. În schimb, IE face exact ceea ce promite prin nume… explorează internetul.