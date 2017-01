Firefox 4: 10 lucruri care ne cresc pofta de navigare

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mozilla Firefox 4 va fi lansat oficial pe 22 martie, în competiție cu Chrome 10 de la Google și Internet Explorer 9 de la Microsoft. Johnathan Nightingale, directorul de dezvoltare al Firefox, arată noile funcții ale browserului Mozilla. Cu atât de multe browsere noi, care se lansează atât de rapid, mulți utilizatori au nevoie de sprijin pentru a afla care dintre acestea se potrivește cel mai bine nevoilor de navigare ale fiecăruia. PCWorld a purtat, în acest scop, o discuție cu Johnathan Nightingale, directorul de dezvoltare al Mozilla pentru Firefox, care a subliniat câteva trăsături de bază ale noii versiuni a browserului. În continuare, 10 dintre lucrurile cele mai bune pe care le aduce Firefox 4. 1. Viteză mai mare Cu noul său motor JavaScript JägerMonkey, Firefox 4 livrează creșteri masive de performanță, spune Nightingale, acestea incluzând o viteză mai mare pentru pornirea programului, încărcări ale paginilor sau redarea grafică. În testele de performanță făcute în benchmark-urile Kraken, SunSpider și V8, Firefox 4 a bătut toate versiunile precedente ale browserului, cu rezultate de trei până la șase ori mai bune. Firefox 4 a bătut, de asemenea, Chrome 10, Opera 11.1 și Internet Explorer 9 în benchmark-ul Kraken, nota recent GigaOM. Concluzie: este un browser rapid. 2. Mai puțină dezordine Tab-urile au primit prioritate vizuală în Firefox 4 pentru a permite o navigare mai eficientă și intuitivă. Pe lângă noul său layout cu "tabs on top", programul oferă acum și câteva alte funcționalități pentru a-l face mai simplu și mai ușor de raționalizat. Există o opțiune de Switch to Tab, care, spre exemplu, ajută la evitarea dezordinii printre tab-uri aducând automat pe ecran un tab cu un link deja deschis, în loc să-l mai deschidă o dată. "Mi-a redus numărul de tab-uri de la 80-90 la 50-60. Cea mai mare problemă care duce la încetinirea navigării este utilizatorul. Dacă ai deschise 200 de tab-uri și nu-l poți găsi pe cel pe care-l cauți, acolo este problema cu încetinirea", spune Nightingale. Mai există și App Tabs, care permit utilizatorului să ia site-uri deja deschise - gen Gmail sau Twitter - de pe bara de tab-uri și să le ofere un loc permanent în browser. Apoi, indiferent unde navighează utilizatorul, aceste tab-uri sunt întotdeauna vizibile pe marginea din partea stângă a browserului. În plus, iconița fiecărui AppTab strălucește atunci când există activitate pe acel site, spre exemplu atunci când sosesc e-mail-uri noi. Când Firefox este repornit, amplifică viteza de încărcare acordând prioritate paginilor active și App Tabs, și încărcând alte taburi după aceea, succesiv, a explicat Nightingale. Și Firefox Button reduce dezordinea, afișând toate obiectele din meniu într-un singur buton pentru acces facil.