Filterhedz vin în august, pe litoral

Prima ediție a Festivalului „Virus Nights” organizat în zilele de 10 și 11 august, la campingul pescăresc, între Mamaia și Năvodari, are un invitat special - Filterhedz. Filterhedz sunt doi frați talentați din Belgia - Bert și Marteen Wilmaers. Marteen și-a dorit să fie un animal în Muppets show, iar Bert își propusese la vârsta de 17 ani să ajungă cel mai rapid cântăreț de chitară din lume. Au făcut primii pași muzicali undeva în jurul anilor 80, Bert la chitară și Maarten la tobe și și-au urmat visul de a ajunge staruri rock. Însă asta nu a durat prea mult și după o vreme și-au dat seama că cel mai ușor mod de a cânta în fața a mii de oameni în toată lumea era să devină Dj și producători de muzică dance. În 98 cei doi frați își încep cariera propriu-zisă în muzica dance și, după câteva lansări sub diferite alias-uri, ei decid să rămână la Filterheadz. Curând după asta încep să lucreze la remix-uri pentru label-uri importante ca Hooj, Platipus, Nebula & Deviant. Apoi senzaționalul „Sunshine” lansat la label-ul lui Carl Cox, Intec, descris ca un track „latino techno” ajunge să fie hitul favorit din Ibiza în acel an. La „Virus Nihts“ vor mai cânta Timpuri Noi, Vița de Vie, Cargo, Șuie paparude, Fusion Core, Vania, The Model, Dj Vasile și mulți alții.Prima ediție a Festivalului „Virus Nights” organizat în zilele de 10 și 11 august, la campingul pescăresc, între Mamaia și Năvodari, are un invitat special - Filterhedz. Filterhedz sunt doi frați talentați din Belgia - Bert și Marteen Wilmaers. Marteen și-a dorit să fie un animal în Muppets show, iar Bert își propusese la vârsta de 17 ani să ajungă cel mai rapid cântăreț de chitară din lume. Au făcut primii pași muzicali undeva în jurul anilor 80, Bert la chitară și Maarten la tobe și și-au urmat visul de a ajunge staruri rock. Însă asta nu a durat prea mult și după o vreme și-au dat seama că cel mai ușor mod de a cânta în fața a mii de oameni în toată lumea era să devină Dj și producători de muzică dance. În 98 cei doi frați își încep cariera propriu-zisă în muzica dance și, după câteva lansări sub diferite alias-uri, ei decid să rămână la Filterheadz. Curând după asta încep să lucreze la remix-uri pentru label-uri importante ca Hooj, Platipus, Nebula & Deviant. Apoi senzaționalul „Sunshine” lansat la label-ul lui Carl Cox, Intec, descris ca un track „latino techno” ajunge să fie hitul favorit din Ibiza în acel an. La „Virus Nihts“ vor mai cânta Timpuri Noi, Vița de Vie, Cargo, Șuie paparude, Fusion Core, Vania, The Model, Dj Vasile și mulți alții.