Filmul The Tree of Life va deschide Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul

Filmul The Tree of Life va deschide Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul premiat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2011, ''The Tree of Life'', va fi prezentat în premieră în România pe 8 august, în deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ''Anonimul'' ce va avea loc în perioada 8-14 august în localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării, informează site-ul oficial al evenimentului.''The Tree of Life'', cel mai recent film în regia lui Terrence Malick, cu Brad Pitt în rolul principal, prezintă povestea unei familii din centrul Statelor Unite, în anii '50, urmărind traseul vieții celui mai mare dintre frați, Jack. Acesta trece de la inocența copilăriei la deziluziile maturității, în încercarea de a se împăca cu tatăl său. Terrence Malick este cunoscut pentru titluri precum ''Badlands'' (1973), ''Days of Heaven'' (1978) sau ''The New World'' (2005). Pentru filmul ''The Thin Red Line'', Terrence Malick a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin în 1999 și a primit două nominalizări la Premiile Oscar - pentru Cel mai bun regizor și respectiv pentru Cel mai bun scenariu adaptat. Festivalul Internațional de Film Independent ''Anonimul'' își menține structura competițională. Competiția de lungmetraj va include șapte titluri, selecția fiind realizată de către Ludmila Cvikova, de anul acesta Head of International Programming în cadrul Institutului de Film din Doha. Cele șapte titluri vor concura pentru Marele Premiu al Festivalului de Film ''Anonimul'' în valoare de 3.000 dolari americani, premiu acordat exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Festival. Pentru secțiunea de scurtmetraj, s-au înscris 300 de filme de ficțiune și animație din 37 de țări. Scurtmetrajele incluse în selecția realizată de criticul de film Irina Margareta Nistor vor concura pentru Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, respectiv Cel mai bun scurtmetraj de animație, fiecare în valoare de 1.000 dolari americani, premii acordate exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Sfântu Gheorghe. La secțiunea scurtmetraj ficțiune, Fundația ''Anonimul'' va acorda Premiul ''Ovidiu Bose Pastina'', în valoare de 1.000 dolari americani, se mai arată pe site-ul evenimentului.