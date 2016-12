FIFA 14, retragerea glorioasă a ediţiei current-gen

FIFA 14, retragerea glorioasă a ediției current-gen

Ştire online publicată Luni, 11 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an, EA Sports oferă seriei FIFA o listă cu îmbunătățiri principale (cu denumiri pompoase ce dau bine din punctul de vedere al marketing-ului), dintre care cel puțin una iese în evidență și stârnește curiozitatea pasionaților. FIFA 11 a adus noutăți precum Be a Goalkeeper sau 360° Dribblings. În FIFA 12 și-a intrat în drepturi noul sistem de apărare Tactical Defending împreună cu Precision Dribbling, dar și mărețul sistem de animație Impact Engine. FIFA 13 a venit cu îmbunătățiri precum First Touch Control sau Attacking AI.Îmbunătățiri mici, dar multe! EA Sports spune că FIFA 14 (varianta current-gen) conține o serie de îmbunătățiri majore, expuse în toate materialele de marketing sub denumirile Pure Shot, Precision Movement, Real Ball Physics, Protect the Ball, Teammate Intelligence, Co-op Seasons și Global Transfer Network. Primele cinci sunt îmbunătățiri de gameplay, iar celelalte două sunt noi opțiuni prezente în meniuri. Par multe și importante, însă niciuna dintre ele nu iese în evidență într-un anume fel. Acest lucru poate părea un punct slab, dar majoritatea acestor îmbunătățiri, în special la cele care afectează gameplay-ul partidei, sunt într-o relație strânsă și creează un rezultat bun, care adaugă o nouă dimensiune jocului de fotbal creat de către EA Sports. Acum jucătorii se comportă mai natural, cu mișcări mai puțin robotizate și cu o adevărată senzație de inerție atunci când schimbă brusc direcția de alergare. De asemenea, momentul pasei sau al șutului este atent calculat de jucătorul de pe teren astfel încât să nu existe animații întrerupte.Impactul și fizica mingiiIncursiunile cu mingea la picior sunt foarte palpitante. Lucrul la care EA Sports lucrează de două ediții încoace, adică acel compor-tament inteligent al jucătorului care se fe-rește de piciorul adversarului sau se pre-gătește de impact, a devenit foarte rafinat și convingător, adăugând realism și plauzi-bilitate jocului. Acum, orice schimbare de direcție, orice încercare de a trece pe lângă un adversar, orice creștere sau scădere a ritmului de alergare are un efect real asupra jocului.Fizica mingii a fost și ea îmbunătățită, iar acum forța gravitațională are un efect mai realist asupra balonului. Ricoșeurile din jucători sunt mai palpitante ca oricând și generează faze ce până acum rar vedeam în jocurile FIFA. Inteligența artificială, în special cea a coechipierilor, a primit și ea o binemeritată îmbunătățire, iar acum este un adevărat deliciu modul în care atacanții se demarcă pentru a primi pase importante în evoluția meciului. Ritmul de joc a fost încetinit față de FIFA 13. Atacurile necesită acum un joc mai inteligent, de posesie, în care butonul de sprint trebuie folosit doar atunci când chiar este nevoie de sprint, iar schimbările de direcție a atacului trebuie gândite cu mult mai multă atenție. Aceasta este o mare diferență față de jocurile anterioare, în care sprintul era cheia, iar jocul încuraja atacurile-fulger, avantajând în final echipa cu jucători care pot alerga pentru mai multă vreme.Pregătiri pentru noua generațieDin punct de vedere grafic, jocul este aproape identic cu varianta sa de anul trecut. Această stagnare se explică atunci când ne gândim în perspectivă - varianta current gen nu mai este în rolul principal atunci când EA se gândește la avansuri tehnologice. Trebuie să ne obișnuim cu faptul că versiunea pentru PC va fi cu un pas în urmă la acest capitol pentru o perioadă, dat fiind că echipa de dezvoltatori se concentrează pe consolele de generație următoare PS4 și Xbox One, pentru care au creat un engine nou, ceva mai arătos. La acest moment, Pro Evolution Soccer 2014 arată mult mai bine pe PC decât FIFA 14. FIFA 14 pare să fie un joc clădit cu atenție, pentru care ultimul an de zile a însemnat rafinarea detaliilor și crearea unei experiențe cu îmbunătățiri care contează. Grafic, este adevărat, jocul nu se poate bate cu noua ediție PES, însă FIFA 14 nu este doar un joc de fotbal, ci o experiență completă pe care fiecare o poate savura într-o diversitate de arome. În acest sens, pot spune că FIFA 14 este o retragere glorioasă a jocurilor FIFA current-gen din planul întâi, predând acum ștafeta edițiilor next-gen.