FIFA 09 la tot cartieru’

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 3 octombrie a.c., Electronic Arts a lansat FIFA 09 pe PC, PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360, PSP, Nintendo DS și Wii, informează hit.ro. FIFA 09 dispune de 250 de noi elemente și îmbunătățiri de gameplay. Noua tehnologie de animație permite un timp de răspuns mai rapid în cazul șuturilor și paselor și un dribbling mai ușor de controlat, promit producătorii jocului. „Toată lumea dorește să joace un joc FIFA care este adaptat sistemului personal și care produce o experiență unică și plăcută. Am înțeles acest lucru și am creat noi moduri și tipuri de control care sunt bine tolerate de fiecare platformă în parte”, a declarat Andrew Wilson, vicepreședintele și producătorul executiv al acestei francize. În plus, EA a introdus în jocul FIFA 09 Adidas Live Season, un serviciu premium prin care se actualizează informațiile despre jucătorii reali și performanțele acestora pe terenul de joc.