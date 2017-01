Festivalul turco - tătar, o pledoarie pentru păstrarea şi promovarea identităţii

Festivalul turco - tătar, o pledoarie pentru păstrarea și promovarea identității

Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar a fost cu precădere o oportunitate pentru ansamblurile autohtone de a-și pune în valoare tradițiile. Timp de două seri, pe scena Casei de Cultură din Constanța au urcat numeroase trupe de dansuri, dar și coruri, mesageri ai comunităților turcești și tătărești din România. Au evoluat deopotrivă dansatori de la cele mai fragede vârste până la membre ale corurilor care aduc cu ele tradiția vie a unei culturi, parte a spațiului multietnic dobrogean. În spiritul atât de cunoscutei tradiții multietnice dobrogene, pe acordurile tradiționale tătărești au evoluat și dansatori români sau aromâni, membri ai ansamblurilor comunităților tătare din județ. Nici latura internațională a manifestării nu a fost neglijată. Cu toate că, pe fondul problemelor financiare, organizatorii au optat de data aceasta pentru o prezență restrânsă a trupelor din afara granițelor țării, pe scena festivalului au urcat pentru al doilea an consecutiv membrii ansamblului Mehter din Bursa - Turcia. De altfel, în acordurile fanfarei otomane de odinioară s-a și deschis prima seară de festival, urmând apoi aproximativ 15 minute de „paradă militară”, timp în care scena Casei de Cultură s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru desfășurarea de forțe, de instru-mente și culoare. Registrul artistic a fost completat, atât în prima seară, cât și în cea de-a doua, de grația dansatoarelor tătăroaice crimeence care au adus cu ele muzica și dansul specifice „Patriei verzi”, dar și de dansurile specifice turcilor din Bulgaria. Festivalul, ajuns la a XV-a ediție anul acesta poate fi catalogat ca un pariu pe care comunitatea etnică tătară din România îl are an de an cu demersurile de păstrare și promovare a propriei identități. Este o manifestare care a crescut de la an la an, organizatorul, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, propunându-și încă de la început să se transforme într-un „liant cultural“ între comunitățile de tătari din România pe de o parte și cele din afara granițelor țării, pe de altă parte. Încă de la început au fost cultivate deopotrivă și relațiile cu lumea turcică, la fiecare ediție de festival urcând pe scenă și numeroase ansambluri folclorice din Turcia. „Identitatea fiecărei națiuni se definește prin prisma câtorva coordonate. Una dintre ele și poate cea mai importantă este aceea a păstrării și promovării tradițiilor. Înainte de 1990 a fost un gol de identitate, a fost o perioadă când etnis noastră a avut de suferit. De 20 de ani Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România încearcă să umple acest gol, să promoveze valorile culturale și spirituale ale etnicilor tătari, iar acest festival este menit a sprijini acest demers al nostru”, a fost mesajul deputatului tătar Aledin Amet, adresat în deschiderea festivalului.